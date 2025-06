L’Europa di oggi e di domani, tra criticità, rischi e possibili soluzioni. Questi alcuni dei temi affrontati durante un incontro organizzato nel pomeriggio di martedì nella sala della consulta del Comune di Cremona, che ha visto come ospite d’eccezione l’eurodeputata leghista Isabella Tovaglieri.

L’onorevole, al suo secondo mandato e fresca di conferma in Commissione Industria e agricoltura al Parlamento europeo, è tornata all’ombra del Torrazzo, accolta con tutti gli onori dai giovani di partito e dai rappresentanti della Lega in Consiglio Comunale.

Al centro del dibattito quelle che sono state definite le ideologie, green e non solo, portate avanti dalla Commissione von der Leyen.

“Spesso arrivano delle decisioni da Bruxelles – ha commentato Tovaglieri – che boicottano un settore, senza peraltro portare vantaggio a nessuno, proprio perché evidentemente non si conosce la realtà dei territori: dal punto di vista ambientale, il green è la nuova religione europea, estremista e talebana, che non ammette assolutamente dissenso e che partorisce decisioni controproducenti. Ad esempio, nel settore dell’industria, dell’agricoltura, dell’automotive: l’Ue sta portando di fatto le nostre imprese ad essere molto meno competitive rispetto alle aziende che stanno al di fuori, perdendo quote di mercato che difficilmente riusciremo a recuperare”.

Nel dibattito si è anche discusso di guerra e del tanto temuto riarmo.

“Abbiamo fatto per cinque anni il Green Deal – prosegue – mettendo in croce le industrie e le imprese italiane; non mi risulta che oggi i carri armati siano green, non mi constano carri armati ad idrogeno. Evidentemente, è un tentativo maldestro di Von der Leyen di riconvertire le aziende automobilistiche sull’astrico a causa delle sue stesse decisioni per produrre qualcosa di alternativo”.

“Ad oggi non mi risulta che ci siano minacce alle porte – aggiunge – ma per contro stiamo andando ad indebitare le future generazioni con beni e con produzioni che non portano alcun vantaggio economico se non alle industrie di nicchia del settore francesi e tedeschi, mentre noi che abbiamo la filiera della componentistica dell’automotive rischiamo semplicemente di restare tagliati fuori e di perdere competitività”.

Prima una visita istituzionale in una realtà industriale del territorio, poi il dibattito. Isabella Tovaglieri ha infine concluso la sua permanenza nella città del Violino con un aperitivo in piazza del Comune. L’evento chiude un ciclo di sei incontri organizzati tra gli altri dalla Capogruppo in Consiglio Comunale, Jane Alquati.

“Sono ancora emozionata – ha affermato in merito la capogruppo leghista – che sia stata proprio Isabella Tovaglieri ad accogliere il mio e nostro invito. Da febbraio ci siamo incontrati una volta al mese e abbiamo discusso di varie tematiche: abbiamo concluso con l’onorevole che in mezz’ora ha fatto una disamina veramente puntuale, energica e di grande spessore sull’Europa e su quelle che sono le battaglie della Lega all’interno del Parlamento Europeo. Personalmente, ne vado veramente orgogliosa”.

A dare man forte, sia nell’organizzazione che nella presenza, il gruppo dei giovani di partito capitanati dal coordinatore e consigliere provinciale Filippo Raglio.

“Ho sempre considerato importante – prosegue Jane Alquati – che fin dall’inizio i giovani fossero al mio fianco: da loro si deve ripartire. Poi io non posso dimenticare che ho iniziato dai Giovani Padani, quello è un pezzo della mia storia. Sono contenta di poter continuare a stargli vicino, per farmi aiutare e imparare tantissimo”.

“È sempre un piacere tornare sul territorio – conclude l’onorevole Tovaglieri – non solo in campagna elettorale, ma ovviamente anche dopo: è essenziale per me per capire quelle che sono le esigenze e per poter poi dare delle risposte che siano il più efficace possibile; l’elezione europea è una battaglia collettiva che ha ovviamente dei testimonial sui territori, tra amministratori locali, sostenitori, militanti e appunto i giovani. Loro hanno sempre un posto particolare nel mio cuore, perché anche io ho iniziato a fare politica nei giovani della Lega come consigliere comunale; mi hanno sempre dato molte soddisfazioni e quindi con grande orgoglio, anche da non più giovane, li rappresento sempre”.

Andrea Colla

