48 startup italiane al “Viva Technology” di Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Parigi ospita Viva Technology, uno dei saloni più importanti a livello mondiale nel settore dell’innovazione e dell’alta tecnologia. Giunto alla nona edizione, ogni anno ospita più di 13.500 startup, alcune delle principali multinazionali del settore hi-tech e un fitto programma di conferenze con relatori di alto profilo. Dal 2023 l’Italia è entrata a far parte dei “Grands Partenaires” di Viva Technology, con lo status di Silver Partner. All’edizione 2025, l’ICE Agenzia è presente con un Padiglione Italia che ospita un ricco villaggio startup, animato da 48 aziende italiane, le Agenzie di promozione delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Puglia e Invest in Italy, il progetto ICE-Invitalia per l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Luigi Ferrelli, Direttore dell’Ufficio ICE di Parigi.

sat/gtr