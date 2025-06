Asti, bimbi maltrattati e umiliati in asilo: sospese due maestre

(Adnkronos) –

Bimbi strattonati, derisi e costretti a vivere in un clima di costanti vessazioni ed umiliazioni. È ciò che avrebbero documentato i carabinieri in un asilo paritario di Asti. A seguito di quanto emerso dalle indagini, il gip del tribunale astigiano su richiesta della Procura ha emesso una misura cautelare di interdizione temporanea ad esercitare l’attività di insegnante nelle scuole di ogni ordine e grado nei confronti di due maestre per il reato di maltrattamenti in concorso nei confronti dei minori a loro affidati.

Le criticità sarebbero state rilevate nelle aree destinate ad ospitare i bambini in età prescolare. Le immagini delle microspie installate dai militari avrebbero documentato alcuni bimbi che strattonati per evitare che si allontanino dal loro posto a tavola, altri sottoposti a castighi immotivati e costretti a stare seduti a terra in un angolino. Dalle registrazioni, inoltre, emergerebbero immagini di alcune maestre con metodi bruschi, urla ed insulti, talvolta anche a sfondo razziale.

Infine, sempre secondo le immagini, ad una bimba sarebbe stato somministrato un alimento prelevato dalla spazzatura mentre in alcuni casi una delle maestre avrebbe prelevato dagli zainetti dei bimbi e assaggiato le pietanze preparate dalle mamme ai figli.