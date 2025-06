FlixBus Italia compie 10 anni, in crescita il trasporto su gomma

ROMA (ITALPRESS) – Il trasporto passeggeri su gomma, in Italia e in Europa, ha recuperato i livelli pre pandemia. Digitalizzazione, offerte sempre più capillari e prezzi in calo sono alcuni dei fattori che stanno trainando il settore verso una nuova era della mobilità turistica. Questi i risultati di una ricerca condotta da Traspol del Politecnico di Milano, dal titolo “10 anni di liberalizzazione del trasporto in autobus in Italia”. La ricerca è stata presentata a Roma in occasione del decimo compleanno di Flixbus Italia.

sat/azn