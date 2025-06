Sabato 14 e domenica 15 giugno Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4) ospita Flash Forward. L’evento conclude una prima parte del progetto F.L.A.S.H. e vede come protagonisti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari”, che hanno compiuto un percorso di partecipazione culturale, che li ha portati dalla biblioteca del Centro Fumetto “Andrea Pazienza” a conoscere le realtà di Palazzo Affaitati. Ragazze e ragazzi hanno così prodotto una serie di iniziative che, sabato mattina e per tutta la domenica, permetteranno al pubblico di scoprire le biblioteche, i musei e gli spazi dello storico edificio che si affaccia su via Ugolani Dati, tra banchetti, talk, mostre, laboratori, presentazioni, giochi e molto altro (si veda il programma allegato).

Il progetto F.L.A.S.H. (Fumetto Laboratori Animazione Sinergie Hub) è tra i vincitori del bando “Giovani in Biblioteca”, a cura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando è stato promosso con l’obiettivo di essere strumento di attivazione e supporto per la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e occasioni formative e culturali. In questa prospettiva, l’intervento si pone in contiguità con la Giornata nazionale “Giovani e Memoria”. F.L.A.S.H è un progetto che si svolge a Cremona, alla biblioteca del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, luogo di incontro e formazione aperto ai giovani per la realizzazione di eventi culturali. Il progetto si articola in percorsi laboratoriali e partecipativi finalizzati alla realizzazione di eventi culturali pensati negli spazi del Centro Fumetto, da realizzare nell’intero complesso di Palazzo Affaitati, che comprende anche Informagiovani, Museo Civico Ala Ponzone, Museo di Storia Naturale, Piccola Biblioteca e Biblioteca Statale.

I percorsi sono rivolti sia al target 14-19 anni che a quello 20-35 anni e consistono in laboratori tematici e tavoli di progettazione. Gli argomenti sono: fumetto, illustrazione, progettazione mostre, promozione lettura e biblioteche, memoria locale, organizzazione eventi, tutela del patrimonio culturale. Ad ogni tema lavorerà quindi sia la fascia 14 – 19 anni che la fascia 20 – 35 anni.

In particolare, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Stradivari” di Cremona ha collaborato in qualità di partner, attivando sessanta PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) interni. Gli studenti sono i principali protagonisti dei percorsi tematici e dell’evento Flash Forward. In autunno si terrà un secondo evento di restituzione del gruppo appartenente alla fascia 20-35 anni. Sono partner anche altre realtà culturali del territorio. Oltre all’associazione Centro Fumetto e il già citato Istituto Stradivari, collaborano Circolo Arcicomics APS, Biblioteca Statale, Associazione CrArt, Associazione Tapirulan, Associazione Porte Aperte Festival e Comitato FAI Cremona.

