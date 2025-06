India, aereo diretto a Londra si schianta poco dopo il decollo: 242 le persone a bordo

(Adnkronos) – Un volo Air India che trasportava 242 passeggeri si è schiantato a Meghaninagar, vicino all’aeroporto di Ahmedabad in Gujarat poco dopo il decollo. Lo riporta la tv indiana. Una densa nuvola di fumo è stata vista fluttuare dai locali dell’aeroporto. L’aereo stava andando da Ahmedabad a Londra.

A bordo ci sarebbe anche l’ex capo di governo del Gujarat Vijay Rupani.

“Il volo AI171, che opera tra Ahmedabad e Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. In questo momento stiamo accertando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti al più presto su http://airindia.com e sul nostro account X”, ha dichiarato Air India in un post X.

“Abbiamo ricevuto l’ultimo segnale dall’aereo alle 08:08:51 UTC, pochi secondi dopo il decollo. L’aereo coinvolto è un Boeing 787-8 Dreamliner con registrazione VT-ANB”, secondo Flightradar24.