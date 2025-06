In un contesto operativo sempre più complesso e multifattoriale, alla Polizia Locale viene chiesto di affrontare sfide che spaziano dalla sicurezza urbana alla gestione di situazioni critiche con competenze multidisciplinari. Per rispondere efficacemente a queste esigenze, la formazione continua rappresenta uno degli investimenti più strategici per ogni amministrazione attenta al benessere dei cittadini e alla professionalità del proprio personale, nonché all’efficacia della propria azione. E’ stato pertanto promosso dal Comandante della Polizia Locale di Cremona, Luca Iubini, e totalmente finanziato dall’amministrazione, un percorso formativo specifico, finalizzato all’aggiornamento degli operatori in ambito tecnico-operativo e comunicativo. Il corso, articolato in moduli formativi teorico-pratici calibrati su diversi ambiti di preparazione, è iniziato a maggio e si sta concludendo in questi giorni.

In estrema sintesi il percorso ha riguardato la pratica della cosiddetta “de-escalation” professionale, che rappresenta una metodologia già rodata e applicata positivamente dalle forze di polizia più moderne a livello internazionale; l’obiettivo è ridurre al minimo il contatto fisico e verbale durante un’operazione e gestire quindi in sicurezza le situazioni più delicate. Altro aspetto affrontato, apprendere e applicare correttamente le tecniche di autotutela, nonché utilizzare particolari strumenti, il cosiddetto “spray capsicum”, di cui il Comando recentemente si è dotato acquistando una versione evoluta. Tutto questo si colloca in una cornice giuridica chiara e aggiornata alla più recente giurisprudenza, dando particolare risalto al tema della proporzionalità delle risposte, in un quadro di rigorosa legalità dell’intervento.

Il percorso formativo ha rappresentato un’opportunità significativa di crescita e aggiornamento per il Corpo di Polizia Locale, confermando l’impegno dell’Amministrazione nella promozione della sicurezza e della qualità del servizio pubblico. Positivo è stato il riscontro da parte degli agenti che si dicono soddisfatti di questa opportunità, utile sia al perfezionamento delle competenze personali, sia per l’intera collettività.“Questa opportunità è solo un punto di partenza. E’ fondamentale che la formazione dei nostri agenti e ufficiali sia tempestiva e continua, dichiara l’assessore alla Sicurezza Santo Canale. “Come Amministrazione – aggiunge l’assessore – ci impegneremo affinché non manchino occasioni di specializzazione frequenti, varie e professionalizzanti. In particolare, il corso avanzato sulle tecniche operative è stato un importante banco di prova, necessario ad adeguare le competenze di tutti gli operatori alle necessità di sicurezza in città che non rimangono statiche nel tempo, ma sono in continua evoluzione. E la formazione dei nostri agenti e ufficiali deve rimanere al passo”.

