Il Teatro Ponchielli inizia l’ambiziosa campagna di raccolta fondi per la sostituzione delle poltrone della sua Platea e dei suoi Palchi. La bellezza si potrà rinnovare in due modi: aderendo a una campagna di crowdfunding, aperta a tutti i cittadini, oppure adottando le poltrone storiche e decidendo assieme alla Fondazione la loro destinazione, contribuendo a trasformare il progetto in un’iniziativa di economia circolare.

Chi non ha mai sognato di essere parte attiva di uno dei teatri più belli d’Italia, ammirato in tutto il mondo? Oggi il Ponchielli apre le porte a un’iniziativa che trasforma ciascuno di noi in protagonista della sua rinascita. Le poltrone che hanno ospitato risate, sospiri e applausi meravigliosi stanno per rinascere in una veste più comoda, accessibile e sostenibile: una grande cordata cittadina per il Teatro Ponchielli, Casa dei cremonesi, bene comune.

Due sono le vie per sostenere il progetto: la prima è il Crowdfunding (Con un contributo simbolico sulla piattaforma online eppela.com ogni cittadino – anche con un solo euro! –potrà entrare nella grande cordata che farà rinascere la Sala) digitando il link www.eppela.com/labellezzasirinnova oppure visita il sito del Teatro Ponchielli

E la metodologia “adotta una poltrona”: Chi desidera un coinvolgimento più profondo, ed essere un Major Donor dell’iniziativa, potrà portare con sé un pezzo autentico di storia: le fila di platea potranno così rivivere grazie alla vostra disponibilità a collocarle in case e aziende, o donandole ad associazioni e centri socio-culturali che possano averne necessità. Partecipare è semplice: basta scrivere a sviluppo@teatroponchielli.it, scoprendo cosi i valori simbolici che il teatro ha dato a ciascun pezzo, prenotando una fila da 3, da 4 o da 7 entro il 30 giugno 2025 e seguendo tutti gli sviluppi del progetto, con possibilità di ritiro a partire da luglio.

Ogni donatore, dal più munifico al più simbolico, sarà citato nel Wall of Donors che verrà creato per questa iniziativa.

© Riproduzione riservata