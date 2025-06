Eur Spa, Gasbarra “Bilancio 2024 il migliore di sempre”

ROMA (ITALPRESS) – Il quartiere Eur di Roma è sempre più strategico per la Capitale. Ne ha parlato Enrico Gasbarra, presidente di Eur Spa, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Eur Spa, società partecipata al 90% dal Mef e al 10% dal Comune di Roma, ha il compito di gestire un patrimonio immobiliare di 102 unità immobiliari, 70 ettari di parchi, compreso il Laghetto, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo dello Sport e la Nuvola. Il bilancio 2024 “è stato il migliore di sempre – spiega Gasbarra -, con 7 milioni di utili e ricavi per circa 43,8 milioni. Abbiamo stimolato i grandi motori di questa società, che sono la gestione del patrimonio immobiliare, spettacoli e convegni anche internazionali che hanno prodotto quasi 300 mila presenze”.

