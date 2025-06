Europei di scherma a Genova, Curatoli “Siamo carichi”

GENOVA (ITALPREESS) – La sciabola individuale aprirà il programma maschile degli Europei di scherma di Genova. “Meglio così, siamo carichi, il primo giorno o la va spacca. E’ bello non avere le tensioni di vedere gli altri”. E’ lo spirito dell’azzurro Luca Curatoli. Da vicecampione europeo migliorare significa solo oro: “Noi atleti siamo fatti per questo, lavoriamo ogni giorno per migliorare di quel centimetro. Speriamo che il centimetro sia la medaglia più prestigiosa”.

