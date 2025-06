Rai, arriva Luciano Violante: da settembre divulgatore civico a ‘Bellamà’

(Adnkronos) – Luciano Violante divulgatore civico per ‘Bellamà’. E’ il colpaccio messo a segno dal direttore del Day Time della Rai Angelo Mellone e dal conduttore Pierluigi Diaco per la nuova stagione del programma di Rai2, che tornerà in onda dai primi di settembre dalle 15.27 alle 17, dal lunedì al venerdì. In controtendenza col dibattito sul ‘TeleMeloni’, l’ex presidente della Camera ed ex magistrato, parlamentare dal 1979 al 2008 prima del Pci, poi del Pds, dei Ds e quindi del Pd, curerà “uno spazio di mezz’ora tutti i venerdì”, come spiega lui stesso in un’intervista all’Adnkronos, in cui proporrà delle lezioni di educazione civica confrontandosi con le due generazioni protagoniste del programma di Diaco, la Generazione Z e la Generazione Boomer.

“Che la tv pubblica dedichi mezz’ora del suo tempo all’educazione civica dei cittadini – sottolinea Violante – mi sembra importante. Spero di riuscire a comunicare i grandi valori della nostra democrazia”. In ogni puntata al centro della ‘lezione’ di Violante, “ci sarà una parola chiave diversa: da Costituzione a Repubblica, a rispetto”, anticipa. Alle parole di Violante seguirà poi un dibattito con giovani e meno giovani presenti in studio.

“Ringrazio la Rai, mi sembra una cosa bella, spero di essere in grado di farlo bene”, si schermisce l’ex presidente della Camera. “Sarà importante usare il linguaggio giusto per una platea che spero possa essere larga. Un linguaggio accessibile, facile, ma che non sia riduttivo”, aggiunge. Il modello è Piero Angela? “Non andiamo troppo in alto. Piero Angela è inarrivabile. Ma sicuramente un grande esempio”, conclude sorridendo Violante.