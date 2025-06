Road to Milano Cortina 2026: una legacy per la comunità

(Adnkronos) – Un’opportunità per lo sport, ma anche per i cittadini e i territori. Mancano 238 giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e si può già comprendere l’impatto che il grande evento avrà sull’Italia. In termini mediatici e di legacy. Tradotto, di eredità per la comunità. A cominciare dai luoghi che vivranno da vicino lo spettacolo olimpico.

L’ultimo report della Banca d’Italia sull’economia della Lombardia aiuta a capire la portata degli investimenti relativi ai Giochi sul territorio regionale, che ammontano a oltre 2,4 miliardi di euro. Investimenti finanziati in primis con fondi statali (56%) e regionali (19%) e che vanno dalle infrastrutture ai potenziamenti delle linee ferroviarie. Il piano nazionale per le opere olimpiche prevede la realizzazione di 40 progetti in Lombardia, per un totale di circa un miliardo e mezzo (il 43% degli importi delle opere previste nei territori coinvolti dai Giochi).

Non solo, perché agli investimenti di carattere nazionale si sommano quelli regionali. Interventi aggiuntivi per oltre mezzo miliardo. Come sottolineato dal rapporto della Banca d’Italia, il 25% delle risorse in Lombardia è stato destinato alla realizzazione o all’ampliamento degli impianti (anche non sportivi) strettamente legati all’evento. Il 45% è stato invece destinato al miglioramento delle infrastrutture stradali per l’accesso alle sedi di gara e il rimanente 30% al potenziamento ferroviario.

L’ultima settimana racconta anche un altro tassello importante nel percorso di organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Dopo settimane di voci, è ufficiale: nella prossima stagione, l’Olimpia Milano lascerà il Forum di Assago per tre mesi. Dal 15 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, l’impianto sarà sede delle gare di pattinaggio di figura e short track. Il basket, invece, si trasferirà almeno per un po’ all’Allianz Cloud di piazza Stuparich, l’ex PalaLido. L’annuncio è stato dato dal general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos, durante la conferenza stampa di fine stagione: “Sarà in un certo senso affascinante, perché giocheremo le partite del novantesimo compleanno della società nel vecchio PalaLido, dove il club ha scritto la storia”. Il Forum di Assago, almeno per un po’, racconterà le imprese azzurre.