Scoprire e riscoprire le bellezze artistiche e naturalistiche lombarde, per un rilancio sostenibile del turismo territoriale.

Inaugurato nella mattinata di venerdì “Gite in Treno“, progetto di carattere regionale che, tra le diverse in programma, per il terzo anno vede la collaborazione tra Trenord e il Consorzio “Navigare l’Adda” di Pizzighettone.

L’iniziativa consiste in un biglietto agevolato dal costo di 20 euro, con cui i turisti potranno girare per la Lombardia alla ricerca delle sue ricchezze immateriali.

Tra i partecipanti al metaforico taglio del nastro, a Pizzighettone sul battello Capinera, anche il sindaco Luca Moggi, il direttore commerciale di Trenord Leonardo Cesarini e i rappresentanti di Edison spa, che hanno presentato i nuovi progetti con le scuole locali.

“Si rinnova oramai una tradizione – commenta Cesarini- con la classica ‘Gite in Treno’: da Milano si arriva a Pizzighettone e si ha la possibilità di fare una gita stupenda sul battello. Il marchio è diventato un classico per scoprire le bellezze della Lombardia in maniera lenta e soprattutto sostenibile”.

“Siamo molto felici di questa iniziativa – afferma il presidente del consorzio pizzighettonese Carlo Pedrazzini – quest’anno siamo alla terza edizione; proprio domenica sono già arrivati i primi turisti col treno da Bergamo”.

“Noi crediamo molto in questo rapporto di collaborazione – aggiunge Marina Faggioni, ambiente e territorio manager di Edison spa – basato sul dialogo; ma soprattutto crediamo molto nelle scuole, perché i giovani sono il nostro domani, quindi ben vengano tutte queste iniziative per poter conoscere il territorio, rispettare l’ambiente, valorizzarlo nelle sue forme possibili e preservarlo per il futuro”.

Gite in Treno è un progetto ormai rodato che vede ogni anno milioni di viaggiatori e turisti, lombardi e non. Diverse poi le iniziative per questa estate 2025 ormai alle porte.

“Iniziamo anche il sabato sera – prosegue Pedrazzini – e la domenica con l’apericena musicale, poi partiremo con le cene in spiaggia. Queste sono sinergie che sono premiali per tutto il movimento del turismo”.

“Questa non è solo una bella storia da raccontare – aggiunge il Direttore commerciale di Trenord – ma anche una storia di successo turistico dal punto di vista dei numeri: nel 2024 abbiamo trasportato durante il weekend da Milano verso i laghi, verso i fiumi, verso l’Adda, verso le valli della Lombardia, oltre 10 milioni e mezzo di persone; 10 milioni e mezzo di biglietti venduti per per un obiettivo di utilizzo turistico del treno. Si tratta quindi sicuramente di un prodotto di successo, preso da modello in tutta Italia e oserei dire in tutta Europa”.

“Di questi, circa il 25% sono turisti – prosegue – ma la maggior parte sono lombardi, che hanno la possibilità di riscoprire le bellezze di questa straordinaria regione dal punto di vista turistico, rispettando l’ambiente. Perché non c’è un mezzo migliore e più sostenibile del treno per scoprire la Lombardia in maniera sostenibile”.

Andrea Colla

