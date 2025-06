Trump avverte l’Iran: “Deve fare un accordo prima che non rimanga nulla”

(Adnkronos) – Donald Trump a poche ore dall’attacco di Israele all’Iran scattato all’alba di oggi, venerdì 13 giugno, rilancia via social il pressing su Teheran affinché si convinca a chiudere un accordo con gli Usa “prima che sia troppo tardi”.

“L’Iran deve fare un accordo, prima che non rimanga nulla, e salvare quello che una volta era conosciuto come l’Impero iraniano. Basta morte, basta distruzione, facciamolo prima che sia troppo tardi”, è l’avvertimento che arriva dal presidente in un post su Truth, poche ore dopo i raid israeliani sui siti nucleari iraniani.

“Ho dato all’Iran un’occasione dopo l’altra per fare un accordo – ha scritto il tycoon – Ho detto loro, con parole molto forti, di “farlo e basta”, ma per quanto si siano sforzati, per quanto si siano avvicinati, non sono riusciti a farlo. Ho detto loro che sarebbe stato molto peggio di tutto ciò che sapevano, avevano previsto o gli era stato detto, che gli Stati Uniti producono i migliori e più letali equipaggiamenti militari di tutto il mondo, di gran lunga, e che Israele ne ha molti, e molti di più ne avrà, e sanno come usarli”.

“I prossimi attacchi già pianificati saranno ancora più brutali”, fa sapere Trump. “Alcuni iraniani integralisti hanno parlato con coraggio, ma non sapevano cosa stava per accadere – ha scritto in un post su Truth Social – Ora sono tutti morti, e la situazione non potrà che peggiorare! Ci sono già state grandi morti e distruzioni, ma c’è ancora tempo per porre fine a questo massacro”.