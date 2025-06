Il Presidente del Coordinamento di Fratelli d’Italia di Cremona Andrea Poggi annuncia ufficialmente la

nomina di cinque nuovi componenti che vanno a completare l’organigramma del Coordinamento

territoriale. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel rafforzamento del partito sul territorio, in

continuità con il forte radicamento dimostrato nelle recenti consultazioni elettorali, che hanno

consacrato Fratelli d’Italia come primo gruppo di opposizione in Consiglio comunale.

Le nuove nomine sono quelle di:

• Giacomo Jotta: ingegnere, volto storico della politica locale, porta nel Coordinamento un

bagaglio di esperienza pluridecennale e una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali.

• Matteo Romagnoli: commercialista e stimato professionista, vanta una consolidata esperienza

come revisore contabile in numerosi enti pubblici e privati, garantendo così un importante

contributo di competenza tecnico-finanziaria.

• Pietro Nolli: giovanissimo laureando in economia, fortemente impegnato nel mondo

dell’associazionismo. A soli 20 anni ha già ottenuto un ampio consenso personale, conquistando

116 preferenze come candidato di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni comunali.

• Ilaria Giordano: Responsabile Ufficio Protezione Giuridica Asst di Cremona e più volte consigliere

comunale, rappresenta una figura di sintesi tra la politica e l’ambito amministrativo e sanitario

locale.

• Nikolas Ramponi: laureando in scienze e tecnologie alimentari, membro di Gioventù Nazionale,

arbitro e Presidente dell’organo di revisione dei conti per l’Associazione Italiana Arbitri di

Cremona, ulteriore tassello di qualità che si aggiunge al nuovo Coordinamento.

A completamento della nuova squadra, viene individuata come Vicepresidente Rosaria

Compagnone, recentemente eletta consigliere comunale con un brillante risultato personale che

testimonia il crescente radicamento del partito nella società civile cremonese.

“Fratelli d’Italia continua a crescere e rafforzarsi — dichiara il Presidente del Coordinamento —,

puntando su una squadra che unisce giovani talenti ed esperienze consolidate. Dopo l’ottimo

risultato alle elezioni comunali che ci ha visto affermarci come primo gruppo di opposizione,

proseguiamo nel nostro lavoro per radicarci sempre più nelle dinamiche cittadine e dare voce ai

cittadini. Il recente risultato ottenuto anche nelle elezioni dei quartieri dimostra come la nostra

presenza sia ormai solida e riconosciuta”.

© Riproduzione riservata