“Vivere alla Grande. Un imprevisto è la sola Speranza”: dal 14 al 17 giugno a Cremona arriva la nuova edizione dell’Happening, in piazza Stradivari. Al centro una serie di incontri, gli spettacoli, le serate di intrattenimento per adulti e bambini, gli stand gastronomici e la musica. Da sabato 14 giugno il via al montaggio delle strutture che ospiteranno gli eventi.

Organizzato dal Centro culturale S. Omobono, l’evento si snoda lungo quattro sere aperte a tutti. Questo il programma.

Sabato 14 giugno

Ore19:00 Piazza Stradivari

Giochi per bambini in collaborazione con Esperia Volley

Apertura degli stand gastronomici

Ore 21:00 Piazza Stradivari

Abituati o innamorati. Solo chi ama cammina

Dialogo con don Pierluigi Banna, sacerdote e docente di Teologia e Patrologia

Domenica 15 giugno

Ore 09:00 “Cammini di speranza” – Associazioni e movimenti in Giubileo – Pellegrinaggio per le vie di Cremona.

Ritrovo: “Casa della Speranza” (Borgo Loreto). Arrivo: piazza Duomo

Ore11:00 Santa Messa in Duomo

Ore17:00 Piazza Stradivari: Giochi per bambini in collaborazione con Esperia Volley

Ore18:30 Cortile Federico II:

“La speranza nel Signore degli Anelli. II cammino di Frodo e Sam”

Incontro con don Paolo Prosperi, sacerdote della Fraternita dei Missionari di San Carlo Borromeo

Ore19:00 Piazza Stradivari

Apertura degli stand gastronomici in piazza Stradivari

Ore 21:15 Piazza Stradivari

Cover band “The Strangers” Band di 17 elementi per una festa unica e coinvolgente

Lunedi 16 giugno

Ore19:00 Piazza Stradivari

Apertura degli stand gastronomici in piazza Stradivari

Ore 21:00 Piazza Stradivari

“Un imprevisto è la sola speranza”

Dialogo con Silvio Cattarina e i ragazzi de “L’Imprevisto”, centro di recupero per tossicodipendenti di Pesaro

Martedì 17 giugno

Ore18:30 Piazza Stradivari

Dialogo con Annalisa Teggi, giornalista e scrittrice, autrice del libro “Prima che sia troppo amarti”

Ore19:00 Piazza Stradivari

Apertura degli stand gastronomici in piazza Stradivari

Ore 21:15 – Piazza Stradivari

Cantore alla Grande: il protagonista sei tu Serata Karaoke

