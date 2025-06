Mattinata di festa al San Pietro Park di Cremona, per la Giornata dell’Autismo. Ospiti speciali i ragazzi dell’associazione Accendi il Buio, che hanno potuto usufruire gratuitamente delle attrazioni e divertirsi insieme agli educatori.

Una giornata all’insegna del divertimento e della solidarietà, a testimonianza l’attenzione del comitato organizzativo del Luna Park per il terzo settore e per il mondo della disabilità.

Ma le iniziative in questo senso non finiscono qui: Martedì 17 giugno si terrà infatti la Giornata della disabilità, offerta dai gestori del Luna Park, alla quale sono invitare tutte le associazioni del settore e le famiglie.

Domenica 15 giugno spazio invece al divertimento per tutti, con una serata all’insegna dei supereroi. Ospiti speciali saranno Spiderman, Wonder Woman, Arlequin e Cat Woman, pronti a intrattenere gli ospiti del Luna Park e a scattare selfie. Un’occasione per rendere ancora più entusiasmante l’esperienza delle giostre.

