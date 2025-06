Vanoli Basket Cremona riparte da Pierluigi Brotto come head coach dello staff tecnico biancoblù anche nella stagione 2024/2025. “Ringrazio la società e Aldo Vanoli per questa nuova opportunità sulla panchina della Vanoli Basket Cremona. Lavoreremo senza sosta per raggiungere il risultato dell’anno scorso e per vivere insieme ai nostri tifosi le stesse emozioni”. E la società ha diffuso su Facebook anche un video per la riconferma.

Arrivato oltre vent’anni fa a Cremona per vestire la maglia del Gruppo Triboldi Basket, Gigi Brotto ha poi rappresentato la nostra società da assistant coach di Galbiati e di Cavina. Subentrato nella scorsa stagione, ottiene l’indimenticabile vittoria all’esordio in panchina contro la capolista Trento e porta la Vanoli Basket Cremona alla salvezza alla penultima giornata. Ora, l’opportunità di condurre una stagione da head coach in Serie A.

Andrea Conti, General Manager: “Gigi Brotto è la persona giusta per portare avanti il nostro progetto e per dare continuità alla nostra storia”

