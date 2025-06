Singolare intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Cremona sabato mattina che sono intervenuti in via Fabio Filzi per aiutare un merlo che era rimasto intrappolato in una grata di un edificio. Infatti dopo aver sentito dei lamenti arrivare dalla grata dello stabile, dove ha sede un ente sportivo, una residente della zona ha allertato i Vigili del Fuoco che hanno aiutato l’animale a liberarsi.

Non è stato necessario rompere le grate e il volatile è volato via pronto per raggiungere gli altri merli.

