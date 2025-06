Pergamene, targhe e riconoscimenti, per dare risalto e valore ai propri dipendenti.

Momenti di laica solennità, nel pomeriggio di sabato, nella sala di Presidenza di Fondazione Sospiro per la 38esima edizione della “Festa del lavoratore anziano“.

Si tratta di una cerimonia ormai tradizionale per l’Rsa cremonese, durante la quale il presidente Giovanni Scotti e il CDA hanno premiato 19 ex dipendenti che hanno prestato servizio per almeno vent’anni.

Sorrisi e ringraziamenti, per chi ha speso parte della propria vita al fianco di anziani e disabili.

“La tradizione vuole – ha commentato il Presidente Giovanni Scotti – che la festa venga celebrata l’11 di gennaio, data di inizio di attività; dopo il covid l’abbiamo però spostata, facendo ad inizio anno solo momento di ricordo formale ma con la cerimonia che entra nel vivo nella tarda primavera o all’inizio dell’estate. Come di prassi, viene celebrata nella cappella gentilizia di Fondazione Sospiro una messa di ringraziamento a ricordo dei colleghi che ci hanno lasciato e poi in seguito consegnata una targa, con l’immagine di Villa Cattaneo che rappresenta il nostro Istituto a tutti i dipendenti che hanno avuto almeno 20 anni di servizio con noi e che non abbiano avuto problematiche sanzionatorie”.

Nello specifico, i premiati sono stati:

– Viviana Tonghini (22 anni e 7 mesi di lavoro)

– Anna Piappi (24 anni e 10 mesi)

– Barbara Fiori (25 anni e 11 mesi)

– Tiziano Olivieri (27 e 11 mesi)

– Rossana Gatti (30 anni)

– Laura Mezzadri (31 anni)

– Elena Roberta Barili (31 anni e 2 mesi)

– Rita Andreina Molon (31 anni e 9 mesi)

– Angela Caldera (33 anni e 3 mesi)

– Antonella Tedeschi (33 anni e 6 mesi)

– Manola Tanzi (34 anni e 2 mesi)

– Fiorella Balzi (34 anni e 6 mesi; già premiata con la Stella al Merito del lavoro)

– Maria Antonietta Gira (37 anni e 2 mesi)

– Enrica Manfredi (38 anni e 9 mesi)

– Roberto Ferlenghi (39 anni e 9 mesi)

– Laura Amici (40 anni e 1 mese)

– Susanna Quaini, che ha svolto le sue mansioni nella Rsa per ben 40 anni e 10 mesi.

Assegnate poi due pergamene senza targa a Natasha Feroldi (19 anni e 9 mesi) e Maria Grazia Re’ (27 anni).

Al termine delle premiazioni, il Presidente Scotti ha poi consegnato un particolare attestato a Greta Rigonelli, volontaria di Fondazione Sospiro e Cascina San Marco, nominata “ambasciatrice“.

“Ci è sembrato giusto – prosegue Scotti – consegnare questa benemerenza ad una persona come Greta Rigonelli che si è dimostrata già negli anni vicina a noi, facendosi ambasciatrice di fatto nei confronti della società civile e delle aziende per sostenere le nostre iniziative”.

“E’ per noi il secondo riconoscimento di questo tipo – conclude il presidente – il primo era stato assegnato ad Antonio D’Avanzo, che pure ci sta dando una grande mano: stiamo cercando di costruire una rete di persone amiche, che ci possano sostenere nelle nostre attività, che non vogliono essere per pochi ma per tutti”.

Andrea Colla

