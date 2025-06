All Music Party 2025 sta per arrivare nel cuore verde di Cremona, portando con sé un’ondata di energia, divertimento e magia per tutte le generazioni. Venerdì 27 e sabato 28 giugno, il suggestivo Parco delle Ex Colonie Padane si trasformerà in un vero e proprio villaggio della musica e dell’intrattenimento, pronto a regalare momenti indimenticabili a famiglie, appassionati di musica, buongustai e chiunque voglia condividere un’esperienza unica all’aria aperta.

L’evento, a ingresso gratuito, è organizzato da All Music DigitalRadio di Cremona in collaborazione con l’Agenzia Cinzia Miraglio di Crema e con il Patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, Centro Fumetto “Andrea Pazienza e dall’ODV “Dal Naso al Cuore” e “Occhi azzurri ONLUS”.

Un festival gratuito, ricco di sorprese. Dalle 17:00 alle 2 di notte di venerdì e dalle 11:00 alle 2 di notte di sabato, il parco si animerà con dj set, spettacoli live, street food da tutta Italia, aree dedicate ai bambini, esposizioni artistiche e tanto divertimento. La musica sarà protagonista assoluta, con i DJ di All Music DigitalRadio che faranno ballare il pubblico con sonorità che spaziano dalla house alla dance, dai successi pop alle hit del passato.

Il momento clou? venerdì sera, il palco si accenderà con il DJ Cristian Marchi, uno dei nomi più noti della scena dance europea, pronto a far esplodere l’estate con un set esplosivo di ritmo e melodia. Sabato sera, invece, ci trasporteremo negli anni ’90 con lo spettacolo live “Voglio tornare negli anni ’90”, un viaggio musicale che farà ballare tutte le generazioni, accompagnato da DJ set fino a tarda notte.

Ma All Music Party 2025 è molto di più! Un’occasione per riscoprire il piacere di stare insieme tra sapori autentici, giochi vintage, sfilate di moda, esposizioni di vinili da collezione e tanto altro. Un vero e proprio festival a misura di famiglia, con aree dedicate ai più piccoli, laboratori creativi e attività ludiche curate da associazioni locali.

Gustosi sapori e cultura Non mancherà l’appuntamento con lo street food, con truck e stand provenienti da tutta Italia, pronti a deliziare il palato con piatti tradizionali e specialità vegetariane. E per gli amanti della cultura, esposizioni di vinili, mostre di fumetti e una sfilata di moda donna renderanno il weekend ancora più speciale.

