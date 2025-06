Tre giorni di audizioni per l’ammissione alle classi di canto lirico e barocco: c’è un piacevole fermento questa settimana al Conservatorio Monteverdi di Cremona, con 150 candidati iscritti per soli 10 posti disponibili. Tanti gli stranieri con cantanti in arrivo da Colombia, Ucraina, Stati Uniti e soprattutto Giappone, Corea e Cina.

I partecipanti vengono esaminati dalla giuria composta dal direttore del Conservatorio Giuseppe Caffi, il docente di canto Roberto De Biasio e il docente di pianoforte Federico Porcelli; accompagnati dal pianoforte, devono eseguire un’aria d’opera a libera scelta e una decisa dalla giuria. La qualità è elevata e la selezione durissima, si cercano voci che riescano a colpire.

Fra i candidati figura Tetiana Petriv, giovane ucraina venuta in Italia quattro anni fa per perfezionarsi in canto lirico; ora che sta terminando il corso triennale al Conservatorio Monteverdi, vorrebbe frequentare qui il biennio di secondo livello. Apprezza particolarmente i compositori italiani, infatti per l’esame d’ammissione ha scelto l’Aria di Mimì da La Bohème di Puccini.

Il servizio di Federica Priori

