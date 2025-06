Il Consigliere comunale Matteo Carotti (Fratelli d’Italia), anche rappresentante del Consiglio Comunale all’interno dell’Assemblea dei Fondatori del Teatro, ha presentato un’interrogazione a risposta orale per chiedere all’Amministrazione comunale quali criteri intenda adottare per la nomina del nuovo Sovrintendente del Teatro “A. Ponchielli” di Cremona.

La recente nomina di Andrea Cigni alla guida del Teatro Lirico di Cagliari da parte del Ministero della Cultura rappresenta un prestigioso riconoscimento a livello nazionale, che conferma il valore e la qualità del lavoro svolto in questi anni a Cremona. “A Cigni – dichiara Carotti – va il nostro ringraziamento per aver saputo guidare il Teatro Ponchielli con competenza, visione e capacità di relazione, contribuendo in modo determinante alla sua crescita culturale e artistica.”

Alla luce di questa nuova fase per la governance del teatro cittadino, Carotti chiede che il percorso per l’individuazione del nuovo Sovrintendente sia improntato alla massima trasparenza e apertura, per evitare le polemiche che avevano accompagnato la nomina precedente nel 2021. “Non si tratta di riaprire vecchie discussioni – sottolinea Carotti – ma, al contrario, di garantire che questa nuova scelta avvenga secondo criteri chiari, meritocratici e condivisi. È un’occasione per rafforzare la fiducia dei cittadini e degli operatori culturali nelle istituzioni.”

Tra i quesiti posti al Sindaco e alla Giunta vi sono anche i tempi previsti per la nomina, le modalità di selezione (bando, avviso pubblico, nomina diretta o manifestazione d’interesse) e il coinvolgimento degli altri enti nella definizione dei criteri.

“L’obiettivo – conclude Carotti – è assicurare continuità e qualità nella guida artistica e gestionale del nostro teatro, che rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per la cultura cremonese.”»

