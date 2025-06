Lungo il fiume Po è stata effettuata in queste ore un’azione coordinata di controllo interforze interregionale finalizzata alla prevenzione in materia di incendi boschivi, abbandono rifiuti e controllo dell’attività di pesca: dalle foci del fiume Lambro, in Lombardia, fino al confine sud di Parma.

All’operazione hanno partecipato i carabinieri forestali dei comandi di Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Parma, Piacenza, e le polizie provinciali di Lodi, Cremona, Parma e Piacenza con il coordinamento del comando di Lodi.

I controlli, partiti con un primo collegamento in videoconferenza tra tutti i partecipanti, hanno visto l’impiego di mezzi di terra e nautici.

Il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda ha sottolineato: “Ancora una volta massimo impegno e presenza della nostra polizia provinciale a servizio del territorio. Un contingente ridotto, ma con alta professionalità e sempre disponibile dove ce ne sia bisogno, senza indugio. Ottima l’esperienza di collaborazione tra le diverse province”.

“Un’importante operazione che riporta l’attenzione nella fascia rivierasca del Grande Fiume”, ha dichiarato il comandante della polizia provinciale di Parma Andrea Ruffini. “Non solo sanzioni, ma presenza, controllo e informazione, questi gli ingredienti per un’azione di controllo positiva e mai solo repressiva”.

La polizia provinciale di Parma ha partecipato attivamente con due pattuglie: una partita da foce Ongina direzione est, l’altra da Mezzani direzione ovest lungo l’asta Po, monitorando i principali punti frequentati da pescatori ed escursionisti, sia per controlli in ambito di pesca che per eventuali abbandoni di rifiuti, sversamento di sostanze o altro.

Durante le operazioni di competenza sono stati di fatto interessati tutti i comuni rivieraschi. Le 2 pattuglie con 4 operatori della polizia provinciale di Parma hanno effettuato 17 controlli “pesca”, 1 in ambito “fauna selvatica” e 1 controllo in materia di “protezione ambientale”. È stato elevato un verbale con sequestro di attrezzatura per pesca senza licenza.

La polizia provinciale di Piacenza, con l’ausilio di un natante e la vigilanza volontaria, ha effettuato 14 controlli e 3 verbali, la polizia provinciale di Cremona e i carabinieri forestali competenti, 4 controlli e 1 verbale. La polizia provinciale di Lodi ha coordinato l’intervento.

© Riproduzione riservata