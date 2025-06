Dal Blues al Rock, dal Progressive al Post-Punk, passando per il Rock Sperimentale e il New-Progressive questo è ORFEO 2.0: a BaRock opera, in scena giovedì 19 giugno (ore 21.00) nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Marcellino. Due formazioni una barocca (La Terza Prattica) e una rock (L’Arte del Mondo Barockorchester), dialogheranno per dar vita ad un concerto unico e imperdibile in prima esecuzione italiana sotto la guida di Massimiliano Toni.

La magia e la potenza della musica di Claudio Monteverdi e l’avvincente storia di Orfeo ci accompagneranno in un viaggio musicale unico alla scoperta di un moderno Monteverdi.

“L’Orfeo di Claudio Monteverdi (Cremona 1567 – Venezia 1643) rappresentò una svolta nella musica europea – spiega Massimiliano Toni -. Quest’opera è il primo vero melodramma, ricco di colori strumentali e sentimenti contrastanti, che alterna luci e ombre ed esprime sentimenti attraverso le voci dei cantanti che commuovono profondamente l’ascoltatore. Ciò che mi ha spinto maggiormente a comporre un nuovo arrangiamento è stato immaginare la grande impressione che l’Orfeo fece quando fu eseguito a Mantova sotto la direzione dello stesso Monteverdi il 24 febbraio 1607: era musica contemporanea, quindi! A questo punto, se da un lato le tradizionali esecuzioni filologiche de L’Orfeo non mi bastavano più, dall’altro la partitura di Monteverdi mi ricordava un genere musicale completamente diverso, lontano dalla musica classica. Infatti, lo stile antichissimo de L’Orfeo di Monteverdi è molto più “moderno” alle nostre orecchie rispetto alla musica romantica. Le ragioni risiedono nel suo cosiddetto carattere modale, che appare, scompare e riappare nel corso dei secoli in generi musicali molto diversi tra loro e molto distanti nel tempo. Così ho deciso di iniziare ad annotare idee e ha preso vita Orfeo 2.0: a baRock Opera. Per trasformare in suono e voce ciò che immaginavo, ho scelto di combinare una rock band con un’orchestra d’archi barocca. I personaggi sono stati distribuiti tra sette cantanti, inclusi cinque ruoli principali e due per le parti corali. Ho preferito accorciare il lavoro in alcune parti e dare spazio all’improvvisazione e ad arrangiamenti audaci, piuttosto che seguire fedelmente la drammaturgia del libretto che Alessandro Striggio jr. scrisse per Monteverdi. La più grande sfida che mi sono imposto nella composizione di Orfeo 2.0: a baRock opera è stata quella di non modificare mai il canto monteverdiano che contiene nel legame tra testo e musica uno dei più grandi raggiungimenti di tutta l’arte musicale occidentale. Tutto in scena ha il suono e l’aspetto visivo di un concerto rock; certamente, un concerto in cui viene raccontata una storia molto famosa e drammatica, per la quale ho scelto il tragico epilogo mitologico, nonostante Monteverdi abbia optato per il lieto fine”.

“Dal punto di vista tecnico – conclude Massimiliano Toni -, l’equilibrio dinamico dei diversi gruppi strumentali e il loro bilanciamento sonoro con i cantanti rappresentano gli aspetti più interessanti, cruciali e impegnativi del progetto. La batteria e le percussioni sono la parte più complessa da gestire; infatti, il loro volume spesso sovrasta il suono degli altri strumenti e impone una ritmica serrata, non facile da gestire per musicisti abituati a suonare senza di loro. Considero questo progetto il primo passo del mio percorso personale verso lo sviluppo del “baRock”, un nuovo genere compositivo che possa avvicinare il grande pubblico ad alcuni dei grandi capolavori del passato”.

Giovedì 19 giugno ore 21.00

Chiesa di San Marcellino

ORFEO 2.0: a baRock opera

Musica di Claudio Monteverdi e Massimiliano Toni

Ideazione e creazione a cura di Massimiliano Toni

MASSIMILIANO TONI – direzione

JEAN-PAUL CARRADORI – luci e visual concept

OSCAR MAPELLI – ingegnere del suono

ENSEMBLE LA TERZA PRATTICA

L’ARTE DEL MONDO BAROCKORCHESTER

Enea Sorini – Orfeo

Francesca Lombardi Mazzulli – Messaggera/Proserpina/Ninfa

Federico Domenico Eraldo Sacchi – Caronte/Plutone

Vittoria Magnarello – Euridice/La Musica/Speranza

Jorge Juan Morata – Pastore I/Spirito

Gustavo Argandoña – Pastore II

Zu Duo – Pastore III

biglietti: posto unico numerato € 30,00; biglietto studenti € 12,00 (lun/ven 10-18; sab 10-13) tel 0372022001/02. biglietteria@teatroponchielli.it

