La storia dei Giovedì è una continua attestazione dell’impegno di quanti si sono prodigati, a vario titolo, per la realizzazione e l’organizzazione dell’evento rendendolo l’appuntamento più popolare dell’estate in città.

A partire dagli operatori commerciali, dalla ricchezza dell’associazionismo e del volontariato cittadino e dalla collaborazione con il D.U.C. e il Comune di Cremona.

Il programma 2025 dei Giovedì d’Estate si inserisce integralmente in questo contesto collocandosi organicamente nel progetto turistico attivato dagli Enti Cremonesi con l’obiettivo di trasmettere il senso di ospitalità e unicità che la città offre.

Nei giorni della manifestazione verranno proposti momenti specifici finalizzati alla valorizzazione dell’offerta culturale, gastronomica, sportiva, turistica e dei servizi presenti nel nostro territorio promuovendo le opportunità di shopping e le peculiarità dell’offerta commerciale cremonese.

Le proposte di animazione coinvolgeranno gran parte del centro storico cittadino con appuntamenti di rilievo proposti da associazioni sportive, aree mercatali e spazi per scoprire la realtà dei negozi di quartiere,

I Giovedì d’Estate si pongono in un’ottica di rivitalizzazione del centro storico in un clima di festa e di partecipazione con l’obiettivo di creare un’offerta capace di attrarre migliaia di visitatori provenienti anche dalle province limitrofe, coinvolgendoli in iniziative destinate a tutti i target sociali.

Diventano così una vetrina importante per tanti soggetti che operano in vari settori, dal sociale allo sport, dall’ambiente ai motori, una opportunità di promozione per chi fa musica, per i Dj, per le scuole di danza e cosi via, un’occasione di promozione turistica della città e del suo territorio.

SPECIAL EVENT

Il 26 giugno si apre la stagione con la 7ª edizione della Stradeejay, appuntamento consolidato ed atteso da un pubblico sempre più attratto dalla originalità e qualità della proposta organizzata e presentata da Andrea e Michele con la partnership di Radio Deejay. Il cuore pulsante della serata? Una coppia d’alta cilindrata: Dj Aladyn della scuderia di Radio Deejay, con il suo potentissimo progetto Selectavision, un mix live audio/video che è pura nitro per i sensi, e Fabio Volo, pronto a far cantare la piazza tra hit italiane, rock e hip-hop da far tremare i paraurti. 33 DJ cremonesi saliranno in sella ai propri sound system: vecchie glorie e nuove promesse che correranno fianco a fianco, come in una staffetta generazionale che non teme sorpassi. Sul palco, il carburante per far decollare la serata arriva alle 21.15 con il Pre-show: TK (Tommy Dell’Osso) porterà la sua ‘Confusione’ in rima e ritmo, seguito dall’attesissimo debutto solista di Gianaldo Sangalli con ‘Agosto’ (che verrà pubblicata ufficialmente allo scoccare della mezzanotte). A dare il via allo show sarà la sigla firmata ‘Hit In The Box’, la scuola per aspiranti DJ dai 10 ai 18 anni, guidata da Alessandro Zaccheroni, un vero meccanico delle melodie. E poi, acceleratore a tavoletta: le coreografie e i beat calienti di ‘A Ritmo De Fuego’ (Andrea Cigala ed Edo Fugazza) scalderanno i motori del pubblico tra urban, reggaeton e baile funk. La corsa, però, inizia ben prima del semaforo verde. Dalle 18.30 alle 20.45, si scaldano i motori nei locali del centro con gli aperitivi di StraDeejay Bar. Un vero pit-stop del gusto e del suono, con DJ-set sparsi per la città:

– Sox e Giovanni Loda + Mattei & Omich (Radio Deejay / M2o) in piazza della Pace

– Emilio Palanti a Il Gatto e la Volpe

– Andrea Piacentini e Simone Brutti da Somm

– Veronik allo Spoon

– Liam Siboni a Pane & Amore (via Gramsci)

– Ezio Spoldi al Nuovo Sole

In scaletta anche il guest DJ-set di N4C (Nicolò Conti) in tandem con Juliette, prima di lasciare il volante ai più giovani del team StraDeejay per il gran finale: la terza parte della serata, dove si va a tutto gas senza guardare lo specchietto retrovisore.

Largo Bocconcino

All’ombre dell’abside del Duomo di Cremona, con la magnolia a fare da sfondo ai gazebi degli operatori, tutte le sere, vengono proposti piatti della tradizione, preparati con i prodotto del territorio in un mix di contaminazione etnica e accompagnati da aperitivi e vini di qualità. Circa 300 posti a sedere garantiscono ai visitatori una serata speciale a partire dalle 19,00 fino alle 23,00.

Appuntamenti sportivi

Si inizia il 03 luglio In Piazza del Comune con una edizione straordinaria della 3XCRℇ GOLD LEAGUE di basket fra le squadre finaliste dei tornei Memorial Miky Barcella e Memorial Roby Telli

In Piazza Stradivari:

– 03 luglio – Torneo regionale di pugilato promosso dalla Accademia Boxe Cremona con 10 incontri ufficiali

– 03 luglio – Esibizioni della A.S.D. Artistica Gymnica Cremona con la partecipazione di atleti di valore nazionale

– 10 luglio -Dynamite Fight Night: esibizioni arti marziali a cura della Palestra Dynamite

– 17 luglio – Torneo di scherma a cura di MINERVIUM ACADEMY

– 17 luglio – Animazioni proposte da Ccc Arvedi 1891 – Bmx Action

– Per dare continuità alla positiva esperienza del Cremona Superbike Weekend, il 24 luglio sarà allestita una vetrina promozionale dei campionati italiani di Kart (10-13 luglio) e della World Cup OK-NJ (24-28 settembre)

– Esibizioni di Padel, Pickleball, Scherma Storica e Pole dance.

– Spazi informativi sull’attività delle società Marini calcio, Stradivari, ASD Marathon, CSI, CR Sportiva Atletica, ASD Runtome, CR Corse

– Tutte le sere: Stand informativo di ATS Valpadana

Mercatini: in Corso Garibaldi il mercato artigianale e in Corso Cavour i negozi di quartiere

Mobilità: il 24 luglio esposizione d’auto d’epoca del Cavec e del Nino Previ si confronteranno con le novità proposte dai concessionari, le Ferrari del Maranello Service e dalle esigenza di una mobilità sostenibile.

Rassegna burattini : ritorna in Cortile Federico II il 10-17-24 luglio l’appuntamento con i burattini curato da Massimo Cauzzi

Spazio giochi: nei giardini di piazza Roma proposte di animazioni, giochi di ruolo (Buca del Coboldo), giochi storici (Energia Ludica) , costruzioni Lego, Accademia scacchi (con torneo); il 24 luglio si gioca con i Vigili del Fuoco

Giovedì in musica: Due concerti del Summer Festival (03 luglio al Filo e 10 luglio al Fodri) e tutte le sere i pubblici esercizi aderenti offriranno DJ set con gli artisti cremonesi legati al progetto Stradeejay e spettacoli di musica dal vivo con i migliori gruppi locali.

Giovedì Turismo: Apertura della salita al Torrazzo dalle 20:00 alle 23:00. Visite guidate alle Dimore storiche curata dal Target Turismo. Apertura spazio Info Point

In Corso Campi:

Tutte le sere: Non solo selfie, grandi fotografi per grandi ritratti: atelier fotografico promosso e gestito dal Collettivo 50 millimetri in collaborazione con Agropolis; presenza della Ambulanza Veterinaria

E poi: pista ciclistica per bambini (03 e 24 luglio) ; progetti di solidarietà (10 luglio) ; parkour (17 luglio)

Spazio Danza: In via Solferino con Compagnia del Tango e Lindy Hop; balli caraibici in largo Boccaccino e animazione della palestra FitActive Cremona nello slargo di Corso Mazzini.

Teatro Filo: Improvvisazioni teatrali a cura della Compagnia TraAttori

La Via del Fumetto: dall’incrocio Campi/Garibaldi a via Palestro 17, disegni dal vivo, esposizione delle nuove proposte editoriali ed incontri con gli autori alla sede del Centro Fumetto “Andrea Pazienza

Il programma è in fase di ulteriore arricchimento di proposte ed eventi speciali che verranno comunicati tempestivamente.

© Riproduzione riservata