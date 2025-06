Nella mattina di martedì 17 giugno le realtà che si occupano di persone con disabilità del nostro territorio sono state protagoniste, con una giornata dedicata, al San Pietro Park di Cremona, che ha aperto le porte in via straordinaria.

A partire dalle 10:30 le associazioni e le cooperative che si occupano di ragazze e ragazzi disabili e le comunità minori hanno avuto tutta l’area a loro completa disposizione, con la possibilità di salire gratuitamente sulle giostre ed usufruire delle attrazioni a velocità ridotta.

Un’iniziativa promossa in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cremona, volta a regalare a una fascia particolarmente fragile della popolazione la possibilità di una mattinata all’insegna della gioia e dell’inclusione. Un gesto concreto per rendere il divertimento davvero accessibile a tutti.

In occasione di questa apertura straordinaria all’insegna dell’inclusione erano presenti Marina Della Giovanna, assessora alle Politiche Sociali e Fragilità, e Santo Canale, assessore alla Sicurezza, per un abbraccio, non solo simbolico, a ragazze, ragazzi e ai loro accompagnatori.

Moltissime le realtà invitate all’evento: Casa Famiglia S. Omobono, Cooperativa Nazareth, Comunità S. Rosa, Cooperativa Sentiero, Casa Lidia, Comunità Barbieri, Caritas, Fondazione Sospiro, Cooperativa Inchiostro di Soncino, Cooperativa Il Seme, Cooperative Gestione Minori, Anffas, Cooperativa LAE, Cooperativa Meraki, Cooperativa Cosper, Agropolis, Accendi il buio, Progetto Inclusion e Cooperativa Dolce.

Le iniziative al San Pietro Park non finiscono qui. Nella serata di domenica 22 giugno appuntamento con i supereroi: ospiti speciali saranno Spiderman, Wonder Woman, Arlequin e Cat Woman, pronti a intrattenere gli ospiti del Luna Park e a scattare selfie. Un’occasione per rendere ancora più entusiasmante l’esperienza delle giostre.

© Riproduzione riservata