Meloni: “Chi parla di vita, famiglia ed educazione è avvertito come un corpo estraneo”

(Adnkronos) – “Voi ambite a percorrere, anche in coincidenza con l’evento giubilare, i luoghi e le strade della Speranza. È un progetto ambizioso, per certi aspetti rivoluzionario, se pensiamo alle parole d’ordine che sempre di più dominano il nostro tempo: crisi, indifferenza, incertezza. In questo tempo, chi parla di vita, famiglia, cura, sussidiarietà, educazione, è avvertito come un corpo estraneo, una via di mezzo tra un sognatore e un illuso”. Lo dice Giorgia Meloni, nel messaggio inviato al ‘Festival dell’umano tutto intero’.

“Sono dell’idea, però, che la nostra società abbia bisogno di uomini e donne che abbiano il coraggio di andare controcorrente e di affermare quei principi e quei valori che nei millenni hanno fatto dell’Italia quella splendida ‘eccezione’ descritta da San Giovanni Paolo II. Un’eccezione che è la sintesi migliore della civiltà europea e occidentale, frutto dell’incontro tra la filosofia greca, il diritto romano e l’umanesimo cristiano”, sostiene il presidente del Consiglio.

Sintesi di valori “che ha permesso alla nostra civiltà di concepire un mondo nel quale la persona è centrale, la vita è sacra e gli uomini sono liberi e uguali. Civiltà che rispetta le identità altrui senza rinnegare la propria, e che costruisce pace laddove altri seminano morte e distruzione. Noi siamo questo. Siamo questo prima di ogni altra cosa, e dobbiamo far crescere sempre di più questa consapevolezza, se vogliamo essere all’altezza del cambiamento d’epoca che stiamo vivendo”, aggiunge. “Questo è il nostro compito -conclude- . È il compito di chi è chiamato a ricoprire incarichi politici e istituzionali; ma è anche e soprattutto la missione di chi, come voi, ha scelto di animare la società, fecondarla culturalmente, renderla viva e vitale, fornire spunti, sollecitazioni e suggerimenti a chi esercita ruoli di governo. Lo avete fatto finora, con generosità e competenza. E sono certa che continuerete a farlo. E di questo non posso che esservi grata”.