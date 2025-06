In collaborazione con il Conservatorio di Musica “Claudio Monteverdi” di Cremona e con il Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane verrà presentato un programma musicale affidato ai solisti e al quartetto di fiati del Conservatorio, che eseguiranno musiche – in originale e in trascrizione – di Amilcare Ponchielli per celebrare il compositore cremonese, di cui la Biblioteca Statale di Cremona conserva la quasi completa produzione bandistica, autografi di composizioni operistiche e un ricchissimo carteggio, in parte pubblicato.

Nell’occasione verranno donate alla Biblioteca due copie manoscritte della marcia “Milano”, provenienti da una collezione privata. La manifestazione si inserisce nella collaborazione da tempo avviata tra Biblioteca, Conservatorio e Tavolo Permanente (su progetto del coordinatore nazionale Giorgio Zanolini) per la valorizzazione e la diffusione della musica per banda di Amilcare Ponchielli: nel 2024, hanno promosso il progetto “Ponchielli 2024” per recuperare, digitalizzare, trascrivere e adattare spartiti per banda, che sono liberamente disponibili per gli esecutori.

Il progetto ha portato alla realizzazione di un concerto in anteprima moderna della Banda dell’Esercito Italiano al Teatro “Amilcare Ponchielli” di Cremona. I brani che verranno eseguiti il 21 giugno dal Quartetto di fiati e dai solisti del Conservatorio “Monteverdi” saranno originali e trascrizioni (a cura dei maestri Emiliano Gusperti e Giuseppe Caffi – direttore quest’ultimo del Conservatorio).

