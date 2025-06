Star Brixia, l’agenzia che si occupa di prestiti e cessioni del quinto e che da oltre 18 anni opera nel mondo della finanza, diventa agente di Prexta, parte del gruppo Bancario Mediolanum.

Capitanata e guidata da Daniele Cirimbelli, che ne è amministratore unico, conta 15 sedi sparse nel nord Italia, una delle quali anche a Cremona in via Dante 59: oggi, la società riparte con nuovi progetti e iniziative, che verranno lanciate sul territorio in queste settimane. Un nuovo capitolo della sua storia, con il sempre importante concetto di fedeltà all’identità dell’azienda, come sottolineato dallo stesso Cirimbelli.

“Abbiamo lavorato duramente per raggiungere i nostri obiettivi e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti – ha dichiarato Cirimbelli – siamo felici di comunicare ai nostri clienti e alla popolazione che Star Brixia Srl è presente in tutti i suoi 15 uffici regolarmente iscritti all’albo OAM A196“.

Con circa 60 dipendenti su tutto il nord Italia e un fatturato in costante crescita, Star Brixia è stata recentemente citata nella classifica delle 100 aziende con maggiore crescita del fatturato.

“La nostra azienda è aperta e pronta ad ascoltare e accogliere con gentilezza e cortesia – ha aggiunto Cirimbelli – siamo entusiasti di presentare i nostri nuovi servizi ai clienti abituali e di continuare a crescere e migliorare”.

Cirimbelli ha concluso il suo intervento ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’azienda, in particolare i suoi collaboratori. “Sarò riconoscente per sempre a chi mi ha dato modo di crescere e di diventare distintivo nel mio territorio – ha detto – grazie a tutti quelli che mi hanno dato qualcosa; io sono certo di avere dato tutto. E anche di più”.

