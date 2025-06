Domenica 22 giugno torna la tradizionale Vogalunga sul Po: la manifestazione sportiva non competitiva promossa dai vogatori delle società canottieri rivierasche per promuovere l’attività remiera sul Grande Fiume nel segno dell’amicizia, giunge alla 43ª edizione con una variazione sul percorso solitamente svolto da Cremona a Motta Baluffi mentre stavolta previsto da Cremona a Isola Pescaroli.

Una trentina i kilometri che dovranno percorrere i partecipanti, provenienti soprattutto dal territorio provinciale ma con incursioni da fuori i confini locali; l’evento è infatti idealmente gemellato con la Vogalonga di Venezia.

La 49ª edizione della Vogalonga si è tenuta l’8 giugno con un percorso di trenta kilometri tra la laguna, i suoi isolotti e il Canal Grande, affrontato con passione anche da un equipaggio cremonese.

Ora l’allenamento prosegue sulle acque del Po in vista della Vogalunga che prenderà il via domenica alle ore 9 sotto il ponte in ferro di Cremona, poi l’arrivo a Isola Pescaroli è stimato alle 12:30 in tempo per un pranzo conviviale.

