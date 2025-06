Il ciclo MonteverdiDappertutto ha portato anche quest’anno la Musica di Claudio Monteverdi in alcuni luoghi simbolici della comunità cremonese. Tre luoghi, quello del sociale, quello del lavoro, quello della cura, in cui oggi -mercoledì- sono arrivati i concerti speciali del Festival. La mattina alle Ancelle, alla Fondazione Teresa Camplani di Cremona gli ospiti anziani e malati hanno ascoltato nel giardino della struttura il concerto speciale. Presente anche Alessandro Triboldi, direttore della Fondazione Teresa Camplani, che ha ribadito l’importanza di progetti sociali e inclusivi come questi e ha ringraziato il sovrintendente del Teatro Ponchielli Andrea Cigni. Il concerto, alla presenza del Vescovo Napolioni e della “padrona di casa” Madre Carla, si è svolto nel giardino sotto le finestre dell’Hospice, con le persone ricoverate lì affacciate per ascoltare le melodie e le voci armoniche.

La musica del Divin Claudio nel pomeriggio al CRIT e nella Casa circondariale di Cremona.

© Riproduzione riservata