Proseguono gli appuntamenti del Monteverdi Festival con un secondo weekend ricchissimo di concerti e incontri.

Si parte venerdì 20 giugno (ore 18), con Gli Animosi del Monteverdi, i talentuosi allievi del Conservatorio di Cremona, che nel Ridotto del Teatro Ponchielli si cimenteranno con un concerto dal titolo Arie Sacre e profane fra barocco e classicismo, dedicato ad Alessandro Scarlatti nel 300esimo anniversario della scomparsa del compositore.

A seguire (ore 21), presso l’Aula Magna dell’Università Cattolica, la soprano Silvia Frigato, l’Ensemble Mare Nostrum diretti da Andrea De Carlo in Un Angelo del paradiso, renderanno omaggio a un grande compositore e al suo angelico cantante: una storia di destini incrociati. Marc ’Antonio Orrigoni, uno dei più celebri castrati della sua generazione, verrà riscoperto attraverso un immaginario canzoniere, che raccoglie le arie composte per lui da Alessandro Stradella. Un viaggio musicale incredibile ed appassionato in cui verranno eseguite le più belle pagine nascoste dell’età dell’oro del Seicento italiano.

Sabato 21 giugno nel Corpo Aule dell’Università Cattolica (ore 11.30) protagonista sarà l’Ensemble PassiSparsi, con Imitare la natura: i versi degli animali in parola e musica, una lezione aperta partecipata ad ingresso libero, in cui sarà approfondita la presenza delle figure animali nel repertorio rinascimentale e il loro senso simbolico/metaforico. Una “lezione” di puro divertimento!

PassiSparsi torneranno (alle ore 18.00) a Palazzo Guazzoni Zaccaria con Miracoli in natura; contrappunti antropomorfi, un focus sul mondo animale e alla generosità con cui si è a lungo prestato per il nostro divertimento, a fare da specchio le virtù ma anche le bassezze del mondo umano.

Venezia Salva è una tragedia incompiuta di Simone Weil, ambientata nel 1618 in cui si ricostruisce un fatto storico. Alcuni congiurati spagnoli progettavano di distruggere Venezia, ma il folle tentativo venne sventato dal tradimento di uno dei soldati. A narrare la vicenda in musica, sarà Michele Pasotti alla direzione del suo Ensemble la Fonte Musica.

Due attesissimi concerti sono in programma per domenica 22 giugno. A Palazzo Fodri (ore 18) RossoPorpora guidati da Walter Testolin canteranno l’amore e le sue passioni in L’arte di ben baciar, mentre nella splendida cornice dell’Auditorium G. Arvedi (alle ore 21) Stéphane Fuget alla guida di Les Èpopéss esplorerà la musica di Maestro e allievo nel concerto Monteverdi, Cavalli: maîtres et élèves.

