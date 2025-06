Morta a 99 anni Marjorie, amata nonna di Ariana Grande

(Adnkronos) –

Marjorie Grande, la nonna di Ariana Grande, popstar e attrice statunitense, è morta all’età di 99 anni. L’annuncio è arrivato con un commosso post sui social da parte della famiglia Grande: “Siamo devastati nel condividere che la nostra amata matriarca ci ha lasciati. Marjorie (Nonna) Grande è morta pacificamente nella sua casa, circondata dall’amore della sua famiglia durante ogni momento delle sue ultime settimane. Grazie per l’amore, il sostegno e per il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo e celebriamo la sua vita bella e straordinaria. Con affetto, la famiglia Grande”.

Marjorie, che era nata nell’ottobre 1925, era madre di due figlie, Joan e Judy, avute con il marito Frank Grande, scomparso anni fa. Oltre ad Ariana, Marjorie lascia altri due nipoti: Frankie e Lani, l’unica figlia di Judy. La cantante in più occasioni ha dichiarato pubblicamente l’affetto profondo che la legava alla nonna. Ariana ha ricordato la nonna condividendo una tenera foto in bianco e nero dei suoi nonni nel giorno del matrimonio, accompagnata da una sola parola: “Forever” (per sempre). Anche il nipote Frankie ha dedicato un tributo sui social: “Ti amo infinitamente, mia dolce Nonna. Mi manchi più di quanto le parole possano esprimere. Il mio cuore è a pezzi, ma ti sento vegliare su di me, già così fiera di ciò che ho fatto e di tutto ciò che sta per arrivare”.

Figura amatissima dai fan di Ariana, “Nonna” come era affettuosamente chiamata, era molto più di una presenza familiare. Appassionata sostenitrice della carriera della nipote, ha partecipato attivamente ad alcuni dei momenti più iconici della sua parabola artistica. Nel 2018 salì sul palco insieme ad Ariana durante l’esibizione di “God is a woman”, e nel 2024 divenne protagonista del brano “Ordinary things”, traccia conclusiva dell’album “Eternal sunshine”.

Il suo intervento nel brano – un toccante messaggio sulla vita matrimoniale e sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani – ha segnato un momento storico nella musica pop: a 99 anni Marjorie è diventata l’artista più anziana di sempre a entrare nella Billboard Hot 100, debuttando al 55° posto. “Celebriamo l’unica, splendida Nonna, che ora ha fatto la storia come la persona più anziana mai apparsa nella Billboard Hot 100”, scrisse Ariana sui social, pubblicando una foto della nonna sorridente accanto a una targa commemorativa del traguardo. Nel brano, Marjorie lasciava un messaggio di saggezza e tenerezza: “Avrei potuto andarmene mille volte. Sai? Non è che non abbiamo mai litigato… ma si può superare. È molto semplice. E come le ho detto, mai andare a letto senza un bacio della buonanotte. È la cosa peggiore da fare. Mai, mai farlo. E se non riesci a farlo, se non ti senti a tuo agio nel farlo, sei nel posto sbagliato: vattene”. (di Paolo Martini)