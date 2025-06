“Anche oggi per gli automobilisti cremonesi è stata un’altra, l’ennesima, giornata di passione. Code. Rallentamenti. File chilometriche che si sono verificate nella parte sud della città. Ai cantieri che oramai tempestano la viabilità da mesi si è aggiunta oggi la chiusura di molte strade per il passaggio di una manifestazione sportiva di ciclismo: il giro d’Italia Next Gen”. Lo dice oggi Alessandro Portesani, capogruppo della civica ‘Novità a Cremona’.

“Ovviamente la responsabilità non è della competizione sportiva che era in programma da tempo, ma dalla mancata tempestività con cui l’amministrazione comunale ha avvisato i cittadini dell’impossibilità di percorrere molte arterie cittadine in una zona già altamente congestionata per i lavori stradali e strutturali.

Il traffico è letteralmente impazzito sull’asse via Brescia, Zaist Seminario e in particolar modo sullo snodo della tangenziale fino a Largo Moreni. Gli avvisi elencavano solo le vie ed erano privi di qualsiasi mappa esplicativa del percorso. Alcuni cittadini – aggiunge ancora Portesani – hanno lamentato che gli avvisi sono stati esposti un’ora prima del passaggio degli atleti. E così alcune strade sono diventate delle vere e proprie trappole. Molte le proteste anche per la nuova chiusura di via Massarotti e via Bissolati. Lamentele pesanti anche nella zona di via Fabio Filzi e sant’ Ambrogio”.

“Insomma come Novità a Cremona invitiamo ancora una volta l’amministrazione ad accelerare la risoluzione dei cantieri ed avere una capacità comunicativa più puntale e precisa. I cremonesi sono veramente stanchi”, conclude Portesani.

