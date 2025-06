Sport, Soldano (Axa): “Inclusione, solidarietà, uguaglianza sono i valori che sosteniamo”

(Adnkronos) – “Il torneo di calcio femminile ‘Girls just wanna have goals’ organizzato da Axa è molto più di un evento sportivo. Penso sia il manifesto di valori scritti in verde su un campo di calcio. Si parla di inclusione, solidarietà, uguaglianza. Tutti valori che sosteniamo in linea con quella con la nostra voglia di incidere nel ruolo sociale. Il tutto col patrocinio del Comune di Roma e il supporto di Sport Senza Frontiere”. Sono le parole di Chiara Soldano, ceo del Gruppo assicurativo Axa Italia, in occasione della Finalissima del torneo di calcio femminile ‘Girls just wanna have goals’, che si è disputata allo Stadio Nando Martellini, alle Terme di Caracalla.

“Lavoriamo su quattro pilastri: lavoro, equilibrio, equità e competenze – prosegue Soldano – Il lavoro è al centro dell’agenda di Axa Italia perché è la leva fondamentale per essere libere e indipendenti. Poi c’è l’equilibrio e quindi politiche genitoriali all’avanguardia, con servizi wellbeing che permettano di bilanciare quello che è il lavoro e la casa. Per l’equità ci siamo dati dei kpi perché volevamo raggiungere la parità di genere anche nelle posizioni di leadership. Infine le competenze, è importante continuare a crescere, a essere formati nelle materie Stem e per questo è arrivata in supporto anche l’Università della Bocconi”.

Infine il punto su questa prima metà di anno: “Due le novità nel 2025. La prima riguarda il supporto della Fondazione Una Nessuna, 100.000 con un’iniziativa di cui sono molto orgogliosa che si chiama “La fatica di essere medie”. Siamo andati nelle scuole per insegnare quella che è la cultura del rispetto contro la violenza sulle donne. La seconda è che siamo partner del Campionato europeo femminile di calcio Uefa 2025” conclude.