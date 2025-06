Leggi anche: 13 Giu 2025 Chiara Ferragni sfoggia

maglia della Cremonese

Sorpresa sui social: Angelina Mango con la maglia ufficiale della Cremonese. La cantante, amatissima tra i giovani e non solo, si è scatenata su Tik Tok con la maglia dei grigiorossi.

La 24enne, già vincitrice del Festival di Sanremo, ha cantato per i follower (oltre 1 milione solo su quel social) scatenandosi sulle note di Vasco Rossi. Una tifosa speciale per la cremonese che, dopo essere già stata vista (in versione vintage) addosso Chiara Ferragni, sta diventando un capo virale del mondo della moda.

© Riproduzione riservata