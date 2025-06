Il Comitato di Quartiere Po ha consegnato giovedì mattina 953 firme raccolte a sostegno della richiesta, da parte dei residenti, di non abbattere il muro di recinzione dell’Area Frazzi. Moltissimi coloro che hanno aderito, non solo residenti nel quartiere. Tra le firme raccolte, 237 sono state sottoscritte in presenza e 716 online.

“Una raccolta firme molto partecipata” ha sottolineato Angela Alessi, segretaria del Comitato. “Abbiamo raccolto quasi mille firme, molte delle quali non da residenti del quartiere Po. Ha partecipato gente anche da tutto il Nord Italia e persino dall’estero: cremonesi che non abitano più qui ma che hanno comunque a cuore il bene della città”.

Secondo i residenti, con quanto stanziato per l’abbattimento, sarebbe più sensato procedere con una riqualificazione del Viale Po, che presenta non pochi problemi. “Ad esempio viale Po presenta molte criticità” ha spiegato Giampaola Costanzo, presidente del comitato. “Quando piove si formano delle pozzanghere enormi e i pedoni devono spostarsi sulla pista ciclabile.

Poi ci sono i tombini, intasati di foglie e rametti, che andrebbero puliti, perché se scende molta pioggia si rischia l’allagamento come già era capitato in passato. Per non parlare del verde sul viale, che avrebbe bisogno di manutenzione, o dei cespugli, che sono quasi tutti ininsecchiti”.

I problemi non sono, poi, solo sul viale: “In tutto il quartiere, strade e marciapiedi sono pieni di buche, le piante hanno bisogno di manutenzione… finora non si è vista neppure la manutenzione ordinaria” ha concluso la presidente. lb

