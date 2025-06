In occasione della sessione estiva degli esami universitari, l’aula studio dell’Informagiovani di via Palestro, 17 riapre per offrire a studentesse e studenti uno spazio tranquillo e funzionale dove studiare la domenica. Le date di apertura sono domenica 22 giugno, domenica 29 giugno, domenica 6 luglio e domenica 13 luglio. Sarà possibile accedere all’aula studio dalle ore 9:00 alle ore 14:00, su prenotazione e fino ad esaurimento posti, attraverso il portale https://cremonauniversity.it/ aula-studio-informagiovani.

“Abbiamo accolto le richieste di studentesse e studenti, riattivando l’apertura domenicale dell’aula studio per accompagnarli in questo periodo particolarmente intenso. A fronte dell’impossibilità da parte degli Atenei e della Biblioteca Statale di garantire l’apertura domenicale – dichiara Maria Carmen Russo, responsabile Informagiovani – abbiamo scelto di riaprire l’aula studio per le prossime quattro domeniche, offrendo così un supporto concreto e accessibile a chi ha bisogno di uno spazio per studiare. Dal punto di vista organizzativo e gestionale, questa apertura comporta un ulteriore impegno per il servizio e il suo personale, ma, come sempre, l’Informagiovani c’è: è pronto al dialogo con gli studenti e continua a essere un punto di riferimento, ascolto e confronto per le ragazze e i ragazzi del territorio”.

“Il lavoro che come amministrazione comunale stiamo facendo, insieme al nostro Servizio Informagiovani, alle Università, alla Fondazione Arvedi Buschini, va nella direzione di rendere Cremona una città sempre più aperta e attenta alle esigenze dei giovani. I ragazzi ci chiedono più spazi per lo studio, ma anche più luoghi di aggregazione, oltre a una maggiore un’offerta di iniziative culturali ed eventi per il loro tempo libero: l’impegno che ci siamo presi di riaprire l’aula studio dell’Informagiovani, per quattro domeniche durante la sessione estiva d’esame, è una risposta concreta a questi bisogni, ma anche un bel segnale di ascolto verso i nostri studenti”, è il commento del sindaco Andrea Virgilio.

© Riproduzione riservata