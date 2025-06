Ha trascorso sei mesi agli arresti domiciliari. Poi non ce l’ha più fatta, ed è evaso. Una volta uscito, si è presentato in caserma, sfogandosi con i carabinieri, sostenendo che era stanco di stare in casa e che voleva intraprendere un percorso rieducativo. Ai militari ha detto che aveva bisogno d’aria e che gli incontri con lo psicologo fissati ogni quindici giorni erano troppo pochi. L’uomo, casalasco, ha chiesto più sedute per arrivare a definire un percorso rieducativo più completo per poi riprendere in mano la sua vita.

L’imputato, con alle spalle diversi precedenti penali, era stato arrestato a dicembre a San Daniele Po, dove risiede. Dopo sei mesi ai domiciliari, lo scorso 18 giugno è evaso e si è presentato dai carabinieri per sfogarsi. Nei suoi confronti è scattato l’arresto. Oggi, nel processo per direttissima, il giudice non ha però convalidato la misura, ritenendola non giustificata nel momento in cui l’uomo è entrato in caserma per rappresentare il proprio stato di disagio.

Il magistrato non ha ravvisato il pericolo di recidiva, respingendo la richiesta del pm di custodia cautelare in carcere. L’imputato è quindi tornato ai domiciliari. E’ stato “perdonato”, ma il giudice, rivolgendosi a lui, lo ha invitato a non farlo più, consigliandolo di rivolgersi al suo avvocato per evitare altri comportamenti del genere. L’uomo subirà comunque un processo per aver commesso il reato di evasione. Il procedimento è stato aggiornato al prossimo 18 settembre.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata