Ritorna, martedi 24 giugno, dopo il successo delle prime edizioni, l’appuntamento dedicato alla Vespa, iconico scooter della Piaggio, promosso dal C.A.V.E.C. in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. “In queste settimane, in città, ci sono tanti eventi – afferma il presidente Claudio Pugnoli – Si respira un’euforia particolare. Che è in piena sintonia con lo spirito della Vespa. Nessun altro veicolo esprime in maniera tanto evidente la voglia di libertà, di condivisione, un senso di leggerezza e divertimento. Proprio come è l’inizio dell’estate”.

“Avremo le auto della Mille Miglia (attese per questo sabato) e poi le Vespe, ugualmente affascinanti e coinvolgenti, con la bellezza del centro storico e delle nostre piazze a valorizzare entrambi i momenti”.

Le iscrizioni sono già aperte (con il modulo sul sito www.cavec.it). Per partecipare basta avere una “Vespa” e voglia di passare insieme una sera particolare. Sono ammessi tutti i modelli, da quelli d’epoca a quelli appena usciti dalle concessionarie, da quelle perfettamente o conservate, fino a quelle personalizzate dai proprietari fino a diventare mezzi unici.

“Il nostro raduno vuole essere una occasione inclusiva, capace di aggregare chiunque possegga un modello dello scooter Piaggio. – conferma il presidente del Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona – Vogliamo proporre una occasione per incontrarsi e condividere una passione, che si alimenta e diventa più forte quanto maggiore è la partecipazione. Per questo invitiamo tutti a partecipare alla nostra serata”.

Per questa nuova edizione il programma prevede il ritrovo alle 19.00, in piazza Stradivari. Alle 20.00 sarà offerto un ricco buffet in Cortile Federico II, preparato dallo IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) di Cremona. Poi, alle 21, la carovana, scortata dalla Polizia Locale partirà per un tour per le vie della città. I motori si spegneranno alle 21.45 con un rinfresco di fine manifestazione.

