Torna la Cena dei “meravigliosi 500” di Medea, evento di bellezza e solidarietà a sostegno dei progetti dell’Associazione. Dopo il successo delle prime due edizioni, nel 2023 alle Colonie Padane e nel 2024 al Campus dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Associazione Medea ha voluto riproporre l’appuntamento, quest’anno in programma venerdì 5 settembre a Villa Calciati a Persico Dosimo (Cremona).

Una serata ricca di emozioni, gusto, spettacolo e generosità, organizzata a favore delle iniziative di Medea, per il sostegno fisico, psicologico e sociale dei malati oncologici e dei loro familiari e per il supporto dell’attività di ricerca clinica oncologica presso l’Area di Ricerca Clinica ed Epidemiologica (Arce) dell’Ospedale di Cremona.

L’evento inizierà alle ore 19 con l’aperitivo. Dopo i saluti istituzionali, avrà inizio la cena per 500 coperti, servita dal catering Eventi con Gusto di Maurizio Ceresini con la collaborazione degli studenti e delle studentesse del corso di Ristorazione del Centro di formazione professionale Cr.Forma.

Immancabile, la sfilata di moda: donne e uomini che hanno vissuto storie di tumore, saranno le modelle e i modelli di questo momento emozionante. Tanti i negozi e le boutique di Cremona e del territorio che hanno già deciso di collaborare a questa iniziativa, mettendo a disposizione i propri abiti per la sfilata.

L’accompagnamento musicale sarà a firma della live band Alterego, composta da Cristiano Marcotti, Alessandro Zaffanella, Brian Arzani, Giuseppe Anversa. Durante la serata, spazio anche alle performance artistiche con la scuola di danza Teatrodanza di Cremona e l’esibizione del giovane violinista Isaac Meinert, figlio d’arte del famoso artista di strada Joel Rodriguez e già concorrente del programma Rai Dalla Strada al Palco. Al termine della cena è previsto un dj set. Presenterà l’evento Andrea Marchesi, voce di Radio Deejay, ospite lo storico Guido Damini.

Il contributo per la partecipazione alla cena e il sostegno ai progetti dell’associazione è di 100 euro. Per riservare il proprio posto, come singoli o come gruppi, occorre compilare l’apposito form a questo link: https://forms.gle/C3wUPKXxmoHrYPSX8.

“Il mese scorso è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo che mi ha chiesto di essere il Presidente di MEDeA per il prossimo quadriennio” commenta il presidente Maurizio Lanfranchi. “Sono particolarmente felice di iniziare questo importante incarico con un evento sempre di grande richiamo come la Cena dei 500, dove così tanti Cremonesi manifestano il loro sostegno concreto e la loro vicinanza a chi vive l’esperienza del tumore. Sarà una serata all’insegna della solidarietà e della bellezza, binomio che da sempre ci guida – MEDicina e Arte”.

© Riproduzione riservata