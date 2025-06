Polemica da parte di Forza Italia sulla decisione di spostare il Memorial Roby Telli alle Colonie Padane: a lanciare il sasso è il capogruppo, Andrea Carassai, che ha presentato un’interrogazione a risposta scritta alla Giunta comunale di Cremona, avanzando un dubbio: la causa della decisione è “la pavimentazione difettosa del campo di Parco Sartori?”.

Il Memorial, manifestazione sportiva e culturale che ogni anno unisce memoria, inclusione e partecipazione giovanile, in programma sabato 21 e domenica 22 giugno, uscirà infatti per la prima volta dalla sua sede storica.

“Lo spostamento, comunicato dagli organizzatori nei giorni scorsi, è motivato da criticità emerse sul campo da pallacanestro recentemente riqualificato all’interno del Parco Sartori, realizzato con fondi del Pnrr e del bilancio comunale” commenta Carassai. “Numerose segnalazioni raccolte tra cittadini e associazioni lamentano infatti che la nuova pavimentazione risulta eccessivamente scivolosa, rendendo difficoltoso e potenzialmente pericoloso l’utilizzo del campo”.

A fronte di quanto accaduto, Forza Italia ha depositato un’interrogazione a risposta scritta rivolta al Sindaco e alla Giunta, “per chiedere chiarimenti sull’intervento recentemente eseguito e per sollecitare l’adozione di eventuali misure correttive.

“Sarebbe inaccettabile che un impianto sportivo appena inaugurato e finanziato con fondi pubblici non fosse nelle condizioni di accogliere un evento simbolico come il Memorial Telli, o altri avvenimenti sportivi” continua il consigliere. “Il campo del Parco Sartori doveva rappresentare un esempio di valorizzazione urbana e invece, a causa di una pavimentazione inadeguata, potrebbe rilevarsi inutilizzabile. È nostro dovere verificare se siano stati utilizzati materiali adeguati, nel rispetto di tutti gli standard di qualità e sicurezza, e se siano state effettuate prove e collaudi da parte di tecnici abilitati. I fondi del Pnrr non possono essere sprecati.”

L’interrogazione presentata da Forza Italia chiede all’Amministrazione di fare chiarezza sulla correttezza dei lavori, sull’adeguatezza dei materiali utilizzati, sull’esito degli eventuali collaudi eseguiti, sui costi complessivi sostenuti e sulle azioni necessarie per garantire la piena funzionalità dell’impianto.

“Il Memorial Roby Telli si terrà regolarmente alle Colonie Padane, ma lo spostamento forzato dall’area che ne era divenuta simbolo è un segnale che non può essere ignorato, né sul piano sportivo né su quello amministrativo” conclude Carassai.

