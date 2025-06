Otto uomini, tutti senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, sono stati denunciati per un tentato furto aggravato avvenuto lo scorso 15 aprile a Cremona. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa di Cremona con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Crema.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il gruppo – composto da soggetti di età compresa tra i 22 e i 39 anni – avrebbe cercato di sottrarre circa 250 chilogrammi di cavi elettrici in rame dal deposit sdi una azinda del settore in via Postumia. Dopo aver forzato un cancello e tagliato la recinzione, i malviventi erano riusciti a spostare due bobine e a caricarne una su un furgone, ma sono stati messi in fuga dall’intervento delle pattuglie della Radiomobile.

Le indagini sono state avviate grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, alla lettura delle targhe e all’incrocio di dati provenienti da diverse banche dati. Poche ore dopo il colpo fallito, otto uomini sono stati intercettati e fermati a Crema a bordo di un’auto con targa straniera. Al momento del controllo, apparivano sporchi di fango e bagnati, in condizioni compatibili con la recente fuga dal deposito in questione.

I militari hanno acquisito la denuncia del rappresentante legale della ditta incaricata della manutenzione dell’impianto. Nel frattempo, il raffronto dei volti degli uomini fermati a Crema con le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della ditta ha evidenziato la somiglianza con i soggetti fermati, consentendo di ritenerli responsabili del tentato furto.

