Brutto incidente nel primo pomeriggio di venerdì in via Eridano, proprio sotto il cavalcavia di via Milano, in direzione Mantova. Lo scontro, verificatosi intorno a 15.30, ha riguardato un’auto, una moto e una bisarca.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo a due ruote avrebbe tamponato la vettura, per finire poi incastrato sotto il camion, mentre il motociclista a causa dell’impatto sarebbe stato sbalzato lontano dal proprio mezzo, ricadendo sull’asfalto.

I soccorritori del 118 sono arrivati poco dopo con ambulanza e auto medica. Il centauro, un ragazzo di 22 anni, è rimasto ferito seriamente, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La tangenziale intanto è rimasta completamente bloccata, con il formarsi di lunghe code. Di gestire il traffico si sta occupando la Polizia Locale di Cremona, a cui sono affidati anche i rilievi del caso. lb

