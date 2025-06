Dieci avvisi orali e quattro provvedimenti di Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo Urbano): questo il risultato di una maxi operazione della questura di Cremona a contrasto delle baby gang. Provvedimenti che si vanno ad aggiungere alle misure di custodia cautelare già eseguite nell’ambito dei procedimenti penali attualmente in corso per una serie di gravi episodi di violenza verificatisi in centro.

A partire dall’aggressione al barista della Ciocco, verificatasi lo scorso febbraio, e che aveva provocato all’uomo una gravissima lesione agli occhi. I cinque responsabili, che già erano stati arrestati, con il Daspo Urbano emesso dal questore Ottavio Aragona non potranno più entrare nei locali del centro per tre anni, nè stazionare nelle immediate vicinanze.

Leventuale violazione del divieto è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro. Le posizioni degli altri due soggetti sono al vaglio della Divisione Anticrimine che ha avviato le relative istruttorie per l’emissione di ulteriori Dacur oltre a un Avviso orale già emesso.

Infine, altri due Dacur e tre provvedimenti orali sono stati emessi a carico dei tre ragazzi, di cui un minorenne, che si erano resi responsabili di una rapina nel negozio di Kebab di via Guarneri del Gesù, il 26 febbraio scorso, ferendo uno dei dipendenti. Anche in questo caso c’era stato l’arresto, in flagranza di reato. L’ulteriore misura voluta dal questore va a prevenire la commissione di eventuali nuovi reati. E’ inoltre in corso l’istruttoria per emettere un altro Dacur nei confronti del terzo autore dei fatti.

Le restanti misure di prevenzione sono state emesse nei confronti degli autori di episodi analoghi ma di minore gravità sempre commessi in centro città e nel centro commerciale Cremona Po. Le nuove azioni sono volte alla prevenzione di ulteriori condotte criminose da parte di questi gruppi di minorenni.

