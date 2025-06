Uno spazio innovativo, versatile, capace di trasformare ogni avvenimento in evento indimenticabile, sfruttando una tecnologia che poche altre volte è entrata in un polo fieristico. Questo e molto altro è Infinity 1 – Event Space e Gran Teatro, il nuovo padiglione eventi e progetto di valorizzazione territoriale di CremonaFiere, in collaborazione con Provincia di Cremona, Comune di Cremona e Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, concepito per incentivare il settore turistico cremonese in grande espansione.

È stato presentato nel pomeriggio di venerdì il palinsesto strategico che aggiunge un motore in più nel processo di crescita di CremonaFiere per rendere il polo fieristico sempre più aperto e fortemente connesso al territorio.

“Infinity 1 è una scelta strategica che conferma come la fiera non sia più uno spazio chiuso, ma un motore attivo di crescita e di sviluppo turistico per Cremona” spiega il sindaco di Cremona Andrea Virgilio . “Con Infinity 1 – Event Space e Gran Teatro, la Fiera di Cremona infatti compie un nuovo, importante passo verso la sua apertura totale alla città. Questo progetto non è soltanto uno spazio polifunzionale all’avanguardia: diventa uno straordinario catalizzatore culturale, turistico ed economico per Cremona e per tutto il nostro territorio.

Grazie alla collaborazione tra Comune, Provincia, Camera di Commercio e CremonaFiere, la Fiera si trasforma in un vero polo attrattore, capace di accogliere spettacoli, convegni, eventi aziendali e universitari, potenziandone l’offerta culturale. È un percorso in cui crediamo, e che come amministrazione vogliamo costruire insieme: per una città sempre più giovane, viva, attrattiva e interconnessa”.

“L’appuntamento di oggi è il primo passo che racconta un percorso e che inizia con l’annuncio di spettacoli che animeranno il nostro padiglione” spiega il Presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni. “Il piano di sviluppo che stiamo mettendo in atto parte da una nuova visione di fiera. Oltre al consolidamento e alla crescita delle manifestazioni fieristiche e ad una multidisciplinarità merceologica era fondamentale introdurre nuove attività utili alla crescita, alla diversificazione, e all’impatto turistico sul territorio.

Il palinsesto strategico nasce grazie agli obbiettivi comuni e alle preziose collaborazioni. Un progetto comune che ha visto l’impegno delle principali Istituzioni del territorio quali la Provincia di Cremona, il Comune di Cremona e la Camera di Commercio che ha garantito un importante contributo al progetto e il tutto in sinergia con validi partner come Ad Management. Ringrazio quindi Alessandro De Luigi titolare di AD Management per aver creduto da subito in primis nella città di Cremona ed ovviamente anche nel territorio cremonese e nella fiera”.

“Per me e per tutta AD Management è un grande onore poter contribuire a questo progetto, che riteniamo straordinario sotto molti punti di vista” dichiara Alessandro De Luigi, titolare di AD Management. “La location ha tutte le carte in regola per ospitare spettacoli di alto livello e diventare uno dei poli culturali più prestigiosi del panorama teatrale italiano. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore, con la mia azienda ho scelto di investire con convinzione in questa nuova avventura, perché ne riconosco il valore e le potenzialità.

Stiamo lavorando in piena sinergia con il Comune e con Fiere Cremona, un dialogo costante e costruttivo che sono certo porterà a risultati concreti, con un’offerta artistica e culturale pensata per valorizzare la struttura e rispondere alle aspettative del pubblico. Un sentito ringraziamento va anche al quotidiano La Provincia di Crema e Cremona, un partner prezioso in questo percorso. Ci auguriamo che la città risponda con entusiasmo, condividendo con noi l’obiettivo di far crescere questo progetto giorno dopo giorno”.

Il nuovo e avveniristico spazio polifunzionale, con allestimento audiovisivo e scenotecnico in pianta stabile, sarà in grado di ospitare fino a 3000 persone per spettacoli, eventi corporate e manifestazioni in grado di coinvolgere aziende, istituzioni e anche il mondo universitario, forte della sua tecnologia di ultima generazione, in grado di trasformare l’intera area a seconda delle esigenze, di realizzare veri e propri spettacoli di luce e creare atmosfere davvero inaspettate.

Tra le sue peculiarità principali, la declinazione setup con palco, boccascena e platea, dove Infinity 1 – Gran Teatrom che si rifà alla pura conformazione della sala, non ad arena, non a palazzetto, ma come per il Teatro Morato di Brescia o il Geox di Padova, il termine “Gran” definisce la dimensione e la capienza dei propri ospiti. A questa particolare conformazione progettuale hanno collaborato anche Mixer Prod.Action e il Quotidiano “La Provincia” di Cremona e Crema.

“Parliamo di uno spazio unico che consente di dare sfogo all’immaginazione e di spingersi oltre grazie a 3.600 mq a pianta libera” ha spiegato Marco Taietti, titolare di Mixer Prod.Action, azienda di regia e comunicazione per gli eventi di CremonaFiere. “La sua struttura permette di realizzare infinite possibilità in un’unica location, per noi creativi è un foglio bianco”.

Inoltre, ha proseguito, “le aziende cercano volumi maggiori e libertà di personalizzazione a Km 0, Cremona è una città più viva di quanto si possa pensare e deve pensare al futuro e guardarsi intorno per diventare sempre più attrattiva.” Mixer Prod.Action ha curato anche la realizzazione del sito web di Infinity 1 – Event Space ed Infinity 1 – Gran Teatro.

Il palinsesto degli eventi, che prenderanno il via a dicembre, si preannuncia ricchissimo: da artisti musicali di fama internazionale, come Negrita, Bennato, Branduardi e Nomadi, a cabarettisti famosi, come Valentina Persia, Katia Follesa e Federico Buffa, ai talk con personaggi di spessore come Roberta Bruzzone e Paolo Crepet, e tanti altri.

