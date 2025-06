La Provincia di Cremona comunica che questa sera, venerdì 20 giugno 2025, a partire dalle ore 21:00, sulla Strada Provinciale ex SS 234 “Codognese”, in corrispondenza del ponte sul fiume Adda, nei territori comunali di Pizzighettone e di Maleo (LO), saranno eseguite da parte dei tecnici del Politecnico di Milano alcune misurazioni e collaudi dei sensori installati sulla struttura.

Per consentire in sicurezza le operazioni, saranno disposte interruzioni temporanee e ripetute della circolazione dei mezzi, esclusivamente nei momenti necessari per lo svolgimento delle verifiche, liberando la sede stradale da auto e veicoli in transito.

Non è prevista la chiusura totale continuativa della strada, ma solo brevi blocchi del traffico a seconda delle esigenze operative.

Sul posto sarà presente personale incaricato e sarà posizionata apposita segnaletica per informare gli utenti e fornire indicazioni viabilistiche. La Provincia di Cremona ringrazia per la collaborazione e si scusa anticipatamente per eventuali disagi.

© Riproduzione riservata