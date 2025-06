Sottrazione e trattenimento di minore all’estero: è questa l’accusa di cui deve rispondere una donna belga denunciata dall’ex compagno per essere tornata in Belgio al termine della loro relazione e di aver portato con sé il loro figlio, all’epoca dei fatti (agosto del 2021) di tre anni e mezzo. Nel processo, l’imputata, che non parla italiano e che è stata sentita con l’aiuto di un’interprete in francese, è assistita dall’avvocato Marialuisa D’Ambrosio.

“La nostra relazione era deteriorata“, ha sostenuto la donna. “Lui era aggressivo e litigavamo spesso, anche davanti a nostro figlio. Così ho deciso che dovevo andare via“. Per i primi tre anni, mamma e figlio avevano girato l’Europa, poi erano rientrati in Italia per far vedere il piccolo al padre. Ma tra i due ex compagni c’erano stati ancora litigi e discussioni. “Una volta”, ha raccontato lei, “ci siamo visti in un parcheggio di un ristorante, un luogo neutro. Durante una discussione lui ha tirato un pugno sul parabrezza della macchina“.

A quel punto la donna, che era tornata a risiedere stabilmente in Belgio, ha intentato una causa civile per formalizzare la separazione. “Il bambino ha la cittadinanza e la residenza in Belgio”, ha sostenuto oggi l’avvocata belga alla quale l’imputata si era rivolta. “Così abbiamo notificato l’avvio del procedimento al padre. Lui non ha mai risposto, ma ci ha contattate la sua legale, annunciandoci che lui aveva impugnato il procedimento, sporgendo una denuncia in Belgio. Nell’aprile 2022 è arrivata la sentenza che ha dato ragione al padre: il bambino sarebbe dovuto tornare in Italia“.

Nel frattempo la coppia era riuscita ad accordarsi per il bene del figlio. Durante la settimana il piccolo stava con la madre in Belgio, mentre nei fine settimana lei lo portava in Italia. Ma poi c’era stata un’ulteriore crisi e l’uomo ha denunciato la sua ex per sottrazione e trattenimento di minore all’estero, facendola finire a processo penale a Cremona.

La sentenza sarà pronunciata il prossimo 4 luglio.

Sara Pizzorni

