Con 867 voti totali (di cui 524 votanti presenti e 313 deleghe, inclusi 30 voti di soci minorenni), l’assemblea ordinaria della Canottieri Baldesio, che si è oggi nel palazzetto sociale sotto la presidenza di Mauro Dondeo, ha approvato sia il bilancio consuntivo che quello preventivo, oltre alla proposta per il progetto di efficientamento energetico.

In apertura dell’assemblea, Paolo Agosti ha ricevuto un riconoscimento per un gesto eroico compiuto proprio davanti alla sede della società: uscendo dalla Canottieri, ha sentito le grida d’aiuto di chi aveva assistito al malore improvviso di una persona. Paolo è intervenuto prontamente, praticando il massaggio cardiaco per dieci minuti, fino all’arrivo dell’ambulanza. Grazie al suo intervento tempestivo, la persona soccorsa è oggi in buona salute ed è tornata al lavoro.

Questa l’iscrizione sulla pergamena che gli è stata consegnata dal presidente Alberto Guadagnoli: “A Paolo Agosti, per aver soccorso un passante colto da malore davanti alla sede della Canottieri Baldesio, riuscendo a salvargli la vita. Un gesto che merita il riconoscimento e la gratitudine dell’intera comunità della Canottieri Baldesio”.

Il presidente Alberto Guadagnoli ha poi illustrato i lavori eseguiti nel corso degli ultimi dodici mesi, già pubblicati anche sul bollettino della società; accanto a lui, il consiglio al completo. Con l’apertura delle votazioni, molti soci hanno inserito nelle apposite urne le tre schede, di colore diverso, per esprimere il proprio voto sui bilanci e sulla proposta per l’efficientamento energetico.

Nel corso della serata, Giulia Leoni ha ricevuto il Trofeo Parolini per i risultati conseguiti nel nuoto. A premiarla sono stati il consigliere del nuoto Federico De Stefani, il presidente Guadagnoli e l’allenatrice Anna Pecchini, che hanno raccontato come Giulia si sia distinta portando in alto i colori della Baldesio.

“Volevo ringraziare tutti quanti e sono molto contenta di aver ricevuto questo premio – ha detto Giulia con il trofeo in mano – perché all’inizio dell’anno non mi aspettavo di raggiungere questi risultati. Non è merito solo mio, ma anche dello staff che mi ha accompagnata: per questo sono davvero felice”.

“È un bel momento per il nostro settore – ha aggiunto Anna Pecchini – perché stiamo lavorando con atleti davvero determinati. Noi siamo sempre gli stessi, ma oggi abbiamo tra le mani ragazzi che fanno la differenza. Giulia, ad esempio, è talmente autonoma e motivata che potrebbe quasi allenarsi da sola: ed è questo il massimo che si possa chiedere a un atleta”.

Il consigliere dell’amministrazione Matteo Monfredini ha quindi illustrato i principali aspetti dei bilanci, Mario Ruggeri, presidente del Collegio sindacale ha esposto la relazione del collegio dei revisori dei conti al bilancio 31-12-2024, poi si è passati agli interventi dei soci favorevoli e contrari ai bilanci e alla presentazione del progetto ESCo di efficientamento energetico.

Di seguito, i risultati delle tre votazioni:

Bilancio consuntivo:

– 482 favorevoli

– 369 contrari

– 12 astenuti

– 1 scheda nulla

Bilancio preventivo:

– 497 favorevoli

– 344 contrari

– 23 astenuti

– 2 schede nulle

Progetto di efficientamento energetico (ESCo):

– 467 favorevoli

– 355 contrari

– 42 astenuti

– 2 schede bianche

– 1 nulla

